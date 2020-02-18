Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить акционерам «ЮКОСа» десятки млрд долларов

17:00 18.02.2020   Россия

Апелляционый суд в Нидерландах вынес решение, в соответствии с которым бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС должна быть выплачена компенсация в $50 млрд.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на Reuters. 

Суд аннулировал решение окружного суда Гааги, которым тот в 2016 году отменил постановление гаагского международного арбитража, обязавшего Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за предполагаемую экспроприацию нефтяной компании. Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. 

В сентябре 2018 года сообщалось, что российские власти договорились со свидетелями по делу нефтяной компании ЮКОС, чтобы те дали показания против бывших акционеров организации. Об этом заявила холдинговая компания GML, представляющая интересы бизнесменов в рамках международного дела ЮКОСа, рассматриваемого в Гааге. 

Так, по версии GML, российские власти обещали бывшему главе правового управления ЮКОСа Дмитрию Гололобову снять обвинения против него, если он подпишет свидетельские показания. 

Примерно на такие же условия, как утверждается, согласились экс-директор трастовой компании RTT Гитас Анилионис и «старший специалист» той же компании Аркадий Захаров, передает РБК. Дело ЮКОСа — события, связанные с уголовным преследованием основных совладельцев ОАО “Нефтяная компания «ЮКОС» (ЮКОС) и вызвавшие ряд споров в обществе, оказавшие значительное влияние на политическую жизнь и деловой климат в России. 

События начались в 2003 году по инициативе Министерства Российской Федерации по Налогам и сборам (МНС), а позднее — Федеральной налоговой службы (ФНС). Преследованию подверглись Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также ряд сотрудников и аффилированных с ЮКОСом лиц и организаций с последующей процедурой банкротства ЮКОСа, вызванного значительной (более 300 млрд руб.) суммой штрафов за недоплаченные налоги. 

Дело ЮКОСа вылилось в ряд судебных решений российских судов, а также разбирательство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и Международном арбитраже в Гааге (МАГ), основными из которых были: Решение Мещанского суда Москвы от 31 мая 2005 о назначении Ходорковскому и Лебедеву наказания в виде девяти лет лишения свободы. 

Решение арбитражного суда Москвы от 12 ноября 2007 о ликвидации НК «ЮКОС». Решение МАГ 18 июля 2014 о присуждении акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов США, Решение ЕСПЧ 31 июля 2014 присудил бывшим владельцам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро в качестве компенсаций, Решение районного суда Гааги в апреле 2016 об отмене решения МАГ.



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