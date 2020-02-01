Зранку, 18 лютого, збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Окупанти ведуть обстріли по нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на штаб ООС.

Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

Станом на зараз триває бій. Нажаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати.

В Києві відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«У вівторок, 18 лютого, о 12:00 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України почнеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з поширенням в інформаційному просторі великої кількості неповністю достовірних повідомлень щодо спроби противника прориву лінії розмежування та атаки на позицію українських захисників, просимо засоби масової інформації користуватися лише перевіреною та офіційною інформацією, яка надходить від Командування операції Об’єднаних сил. – йдеться на сторінці пресцентру ООС.

Нагадаємо, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, внаслідок чого один український захисник загинув та ще четверо отримали поранення. Наразі бій поблизу зазначених населених пунктів закінчився. Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією, пише АрміяInform.