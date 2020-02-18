В Одесу раптово прибув потужний військовий літак США / Фото
|11:40 18.02.2020
|Одесса
У понеділок, 17 лютого, в Одесі приземлився літак американських ВМС Boeing C-40А Clipper.
Про це повідомляє "Черговий ООС" в Telegram, пише Апостроф.
Відзначається, що це досить рідкісний військовий літак.
Поки невідомо, з якою метою він прибув в Україну. Clipper - військова модифікація всесвітньо відомого пасажирського літака Boeing 737-700.
Щоб не привертати зайвий інтерес роззяв, літак пофарбований не в мілітаристські сірі тони, а несе цілком громадянську білу ліврею з смугами уздовж фюзеляжу.
Фото з сайту Апостроф
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