У понеділок, 17 лютого, в Одесі приземлився літак американських ВМС Boeing C-40А Clipper.

Про це повідомляє "Черговий ООС" в Telegram, пише Апостроф.

Відзначається, що це досить рідкісний військовий літак.

Поки невідомо, з якою метою він прибув в Україну. Clipper - військова модифікація всесвітньо відомого пасажирського літака Boeing 737-700.

Щоб не привертати зайвий інтерес роззяв, літак пофарбований не в мілітаристські сірі тони, а несе цілком громадянську білу ліврею з смугами уздовж фюзеляжу.

Фото з сайту Апостроф