"Правоохоронці" російських окупантів в Криму катували підлітка, намагаючись у нього вибити зізнання в крадіжці грошей.

Як пише Апостроф, про це розповів сам потерпілий - 17-річний Сервер Расільчак, передаd канал "Підйом" в Telegram.

Він зазначив, що його звинуватили у крадіжці готівкових коштів з автомийки та били електрошокером, домагаючись таким чином визнання. Хлопець уточнив, що затримання його зі знайомими і батьком сталося в місті Саки. Його доставили у відділення і замкнули з трьома поліцейськими в кабінеті. Ті почали його катувати.



"Він поцікавився, як ми будемо розмовляти, як з людиною або як з твариною? Я кажу: як з людиною. Він мені каже - розповідай. Я сиджу і не розумію, що мені йому розповідати? Де я вчуся, чи що? Загалом, я промовчав, він завдав мені перший удар електрошокером в ногу. І запропонував подумати ще п'ять хвилин", - розповів хлопець.

Також він уточнив, що його батька побили, а дівчині погрожували позбавленням батьківських прав. Після тортур їх змусили написати заяву, що ніяких фізичних дій поліцейські не застосовували. Молодийхлопець вирішив зняти побої і написати заяву про катування.