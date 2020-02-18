Катували електрошокером і били: силовики Путіна в Криму влаштували жорстоку розправу над підлітком
|16:40 18.02.2020
|Крым
"Правоохоронці" російських окупантів в Криму катували підлітка, намагаючись у нього вибити зізнання в крадіжці грошей.
Як пише Апостроф, про це розповів сам потерпілий - 17-річний Сервер Расільчак, передаd канал "Підйом" в Telegram.
Він зазначив, що його звинуватили у крадіжці готівкових коштів з автомийки та били електрошокером, домагаючись таким чином визнання. Хлопець уточнив, що затримання його зі знайомими і батьком сталося в місті Саки. Його доставили у відділення і замкнули з трьома поліцейськими в кабінеті. Ті почали його катувати.
"Він поцікавився, як ми будемо розмовляти, як з людиною або як з твариною? Я кажу: як з людиною. Він мені каже - розповідай. Я сиджу і не розумію, що мені йому розповідати? Де я вчуся, чи що? Загалом, я промовчав, він завдав мені перший удар електрошокером в ногу. І запропонував подумати ще п'ять хвилин", - розповів хлопець.
Також він уточнив, що його батька побили, а дівчині погрожували позбавленням батьківських прав. Після тортур їх змусили написати заяву, що ніяких фізичних дій поліцейські не застосовували. Молодийхлопець вирішив зняти побої і написати заяву про катування.
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