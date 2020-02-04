17 лютого на засіданні так званого мирового «суду» Криму у "справі імама Дервішева" адвокат Айдер Азаматов заявив клопотання про організацію приводу свідка, свідчення якого, на думку захисту, викликають сумніви.

Як пише Укрінформ, про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Айдер Азаматов просить організувати привід, оскільки свідок зобов'язаний явитися до зали суду, оскільки виникають сумніви щодо того, чи існує взагалі ця людина", - йдеться в повідомленні.

За даними Кримської солідарності, обвинувачення заявляє, що "свідок Умеров Ельдар Серверович не з'явився на судове засідання, бо переживає за здоров'я і життя", у зв'язку з чим написав заяву, "щоб діяли згідно з його опитуванням, яке є в матеріалах справи".

"Суд" своїм рішенням зобов'язав прокуратуру організувати привід свідка. Наступне засідання призначене на 25 лютого.

Як повідомлялося, раніше, так званий мировий «суд» Київського району м.Сімферополя заслухав свідків, які не підтвердили причетність кримського імама Расима Дервішева до забороненої місіонерської діяльності.

Як повідомлялось, 15 січня в Криму порушили адміністративну справу проти імама сімферопольської мечеті Расима Дервішева "за незаконну місіонерську діяльність".