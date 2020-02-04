Бывшие севастопольские военнослужащие осуждены за хищение казенного белья и сапог

15:40 18.02.2020   Севастополь

Суд признал виновными двух бывших военнослужащих оккупированного Севастополя – младшего сержанта запаса Виталия Цепу и ефрейтора запаса Дениса Лопатина по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. 

Они обвинялись в хищении военного имущества, пишет Новый Севастополь.

Цепа был ответственным за вещевой склад. «Цепа 17 сентября 2018 года, используя свое служебное положение, поручил Лопатину получить в указанный день на вещевом складе, 1 100 комплектов нательного белья, стоимостью 1 265 649 рублей, принадлежащего минобороны России. Получив комплекты нательного белья, Лопатин их часть не доставил и в этот день продал заранее подысканному покупателю. Часть полученных денежных средств Лопатин передал Цепе, а оставшуюся часть оставил себе на личные нужды», – сообщает представитель военного следственного управления Следственного комитета РФ по Черноморскому флоту Александр Куратов.

В ноябре 2018 года они реализовали аналогичную схему с полусапогами – почти 100 пар стоимостью около 200 тысяч рублей.

Кроме этого, стало известно о том, что Лопатин в феврале 2019 года вынес с территории учебного комплекса войсковой части 30 неизрасходованных им во время стрельб патронов, которые потом хранил дома.

Суд признал Цепу виновным в хищении путем растраты вверенного чужого имущества и определил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима. Лопатин признан виновным в пособничестве в растрате имущества, в хищении и незаконном хранении боеприпасов, ему назначено наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

Помимо этого в оккупированном Севастополе мошенники для обмана стариков выдают себя за работников коммунальных служб.

В последних случаях совершения преступлений, зафиксированных правоохранителями, жулики представлялись газовщиками и сотрудниками Водоканала и попадали в квартиры пожилых людей под предлогом проверки оборудования, пишут Новости Крыма.

Далее преступники забирали у пенсионеров деньги «путем обмана и злоупотребления доверием», или отвлекали внимание стариков, пока сообщники похищали имущество, или продавали по завышенным ценам приборы, угрожая требованиями закона или склоняя к покупке якобы скидками, рассказала пресс-служба управления МВД по оккупированного Севастополя.

Полиция напомнила, что при появлении незнакомцев, которые называют себя сотрудниками коммунальных организаций, нужно требовать от них соответствующее удостоверение, задавать вопросы о направивших их предприятиях (об адресах, руководителях, номерах телефонов и так далее), после чего звонить в эти организации, чтобы проверить правдивость слов незнакомцев. Если же мошенники все-таки совершили преступление, нужно немедленно вызвать сотрудников МВД.



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