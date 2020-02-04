На совместных полигонах “Нагвалоу” и “Цабал” в Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа провели конкурс по полевой выучке среди сержантов соединения.

Около 500 младших командиров в течение месяца соревновались в выполнении нормативов по огневой, инженерной и специальной подготовкам, разборке и сборке автомата на время, стрельбе из штатного вооружения, а также упражнениях по радиационной, химической и биологической защите, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Конкурсанты оценивались по уровню личной профессиональной выучки, основным предметам боевой подготовки и состоянию воинской дисциплины в подчиненных им подразделениях.

Военнослужащие состязались в более 20 номинациях, таких как: лучший связист, разведчик, командир отделения и лучший командир минометного расчета.

В дальнейшем лучшие сержанты соединения примут участие в отборочных этапах конкурсов среди военнослужащих 49-й армии, проводимых в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».

Всего в состязаниях сержантского состава было задействовано более 150 единиц военной техники и вооружения, в их числе: БТР-82АМ, танки Т72Б3, автоматы АК-74 и минометы «Сани».

Мероприятия проводились по принципу состязательности военнослужащих на плановых занятиях по боевой подготовке.