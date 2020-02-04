Водолазы Черноморского флота готовятся к конкурсу

15:00 18.02.2020   Севастополь

На Черноморском флоте водолазные специалисты начали подготовку к конкурсу по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Тренировки проходят на базе полигона учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ), пишет пресс-служба Минобороны России.

Команда водолазов, представляющих Черноморский флот, уже отобрана, военнослужащие готовятся к всеармейскому этапу, который пройдёт в марте в Севастополе.

В ходе тренировок водолазы отрабатывают различные элементы предстоящих состязаний, в том числе работу в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводную сварку, сборку фланца, а также оказание первой медицинской помощи тонущему водолазу.

Победители всеармейского этапа конкурса войдут в сборную команду ВМФ России для участия в АрМИ-2020.

Сообщается также, что экипаж спасательного судна «Эпрон» из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота вышел в море для продолжения поисковых работ по обнаружению и подъёму с морского дна военной техники времён Великой Отечественной войны.

Накануне экипаж судна совершил переход из пункта базирования к месту поиска и занял район, назначенный для обследования морского дна в акватории Чёрного моря. Местоположение всех найденных на дне моря объектов наносится на карты и обследуется водолазными специалистами, после чего решение о подъёме военной техники или её фрагментов принимается специальной комиссией.

Мониторинговые работы на больших глубинах осуществляются с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, стоящего на вооружении спасательного судна.

Ранее экипаж сс «Эпрон» завершил работы по подъёму из-под воды фрагментов фюзеляжа пикирующего бомбардировщика «Пе-2» времён Великой Отечественной войны.

В оккупированном Севастополе более 100 участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли участие в спортивной военно-тактической игре «Щит и меч».

В ходе игры юнармейцы обустроили полевой лагерь, выполнили стрельбы из пневматической винтовки и попробовали свои силы в метании гранаты на дальность и точность.

Юные патриоты состязались в преодолении навесной переправы и полосы препятствий в составе отделений, приняли участие в соревновании санитаров и смотре-конкурсе на лучшее исполнение строевых песен.

Спортивная военно-тактическая игра «Щит и меч» была проведена на территории строящегося филиала парка «Патриот» Минобороны России на историческом месте 30-й береговой батареи.

После игры для юнармейцев в Доме офицеров Черноморского флота был организован праздничный концерт «Святое дело – Родине служить» с участием детских творческих коллективов и отдельных исполнителей.



Ще на цю тему:

17:40 18.02.2020
Семи судам Черноморского флота оккупанты продлят жизнь
17:20 18.02.2020
Подразделения армейского корпуса ЧФ совершили марш в районы проведения тактических учений
13:01 17.02.2020
Оккупанты отработали вывод бомбардировщиков из-под удара условного противника
08:01 16.02.2020
Заступник генсека НАТО — Росія перетворила Крим на військову фортецю
11:30 14.02.2020
Оккупанты отработали погрузку на десантный корабль
20:30 13.02.2020
Український документальний фільм про анексію Криму виклали в інтернет / Відео
20:15 13.02.2020
Катер "Бердянськ" був обстріляний з російського вертольота – експертиза / Фото
18:30 13.02.2020
Севастопольский офицер уволен за пьяную ругань в адрес руководства и портрета Путина
14:01 13.02.2020
Расчеты комплексов «Панцирь» отработали защиту аэродромов ЧФ от атак дронов
17:00 12.02.2020
Переход крымского судоремонтного завода в ОСК сдвинули "вправо"
20:01 11.02.2020
Кораблі, які повернула Росія, до літа вийдуть у море – Воронченко
11:41 11.02.2020
Вертолётчики морской авиации ЧФ РФ "искали" подлодку
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
20:41 17.02.2020
Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів
19:15 14.02.2020
У Греції після смертельної стрілянини затримали понад 100 осіб
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 18.02.2020
ЮВО: На российской военной бахе в Абхазии проверили полевую выучку сержантов
14:00 18.02.2020
Правительство Грузии утвердило специальное правило допуска кораблей НАТО в порты страны
16:21 14.02.2020
Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву
10:45 14.02.2020
У Грузії відбулася головна планувальна конференція багатонаціонального навчання Noble Partner – 2020
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 17.02.2020
"Поганому Додону посли заважають": лідеру Молдови відповіли за звинувачення послів ЄС
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
Всі новини країни
Россия Россия
17:00 18.02.2020
Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить акционерам «ЮКОСа» десятки млрд долларов
13:00 18.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 14, 15, 16 февраля
12:40 18.02.2020
ЮВО: Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели ротное тактическое учение с боевой стрельбой
09:40 18.02.2020
Стоимость ремонта "Адмирала Кузнецова" не ограничиться 300 млн рублей
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
11:00 18.02.2020
Глава дипломатії ЄС розповів деталі нової місії в Середземному морі
08:20 18.02.2020
Турція нарощує військове озброєння в Ідлібі / Відео
14:21 17.02.2020
Туреччина перекинула в Сирію 150 вантажівок з БТР, танками і САУ
08:30 17.02.2020
Загострення в Сирії: Туреччина тисне на Росію, авіація РФ бомбардує міста
Всі новини країни
Украина Украина
17:40 18.02.2020
Семи судам Черноморского флота оккупанты продлят жизнь
17:20 18.02.2020
Подразделения армейского корпуса ЧФ совершили марш в районы проведения тактических учений
17:00 18.02.2020
РФ визнала загрозою ситуацію з питною водою в Криму, але відмовилася профінансувати будівництво комунікацій – джерело
16:40 18.02.2020
Катували електрошокером і били: силовики Путіна в Криму влаштували жорстоку розправу над підлітком
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд