На Черноморском флоте водолазные специалисты начали подготовку к конкурсу по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Тренировки проходят на базе полигона учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ), пишет пресс-служба Минобороны России.

Команда водолазов, представляющих Черноморский флот, уже отобрана, военнослужащие готовятся к всеармейскому этапу, который пройдёт в марте в Севастополе.

В ходе тренировок водолазы отрабатывают различные элементы предстоящих состязаний, в том числе работу в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводную сварку, сборку фланца, а также оказание первой медицинской помощи тонущему водолазу.

Победители всеармейского этапа конкурса войдут в сборную команду ВМФ России для участия в АрМИ-2020.

Сообщается также, что экипаж спасательного судна «Эпрон» из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота вышел в море для продолжения поисковых работ по обнаружению и подъёму с морского дна военной техники времён Великой Отечественной войны.

Накануне экипаж судна совершил переход из пункта базирования к месту поиска и занял район, назначенный для обследования морского дна в акватории Чёрного моря. Местоположение всех найденных на дне моря объектов наносится на карты и обследуется водолазными специалистами, после чего решение о подъёме военной техники или её фрагментов принимается специальной комиссией.

Мониторинговые работы на больших глубинах осуществляются с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, стоящего на вооружении спасательного судна.

Ранее экипаж сс «Эпрон» завершил работы по подъёму из-под воды фрагментов фюзеляжа пикирующего бомбардировщика «Пе-2» времён Великой Отечественной войны.

В оккупированном Севастополе более 100 участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли участие в спортивной военно-тактической игре «Щит и меч».

В ходе игры юнармейцы обустроили полевой лагерь, выполнили стрельбы из пневматической винтовки и попробовали свои силы в метании гранаты на дальность и точность.

Юные патриоты состязались в преодолении навесной переправы и полосы препятствий в составе отделений, приняли участие в соревновании санитаров и смотре-конкурсе на лучшее исполнение строевых песен.

Спортивная военно-тактическая игра «Щит и меч» была проведена на территории строящегося филиала парка «Патриот» Минобороны России на историческом месте 30-й береговой батареи.

После игры для юнармейцев в Доме офицеров Черноморского флота был организован праздничный концерт «Святое дело – Родине служить» с участием детских творческих коллективов и отдельных исполнителей.