Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия наряду с Китаем и Ираном нарушают территориальную целостность своих соседей.

Об этом сообщает flot2017 со ссылкой на ТАСС.

«Поговорим о территориальной целостности, вернее о странах, которые не уважают [этот принцип]», — сказал Помпео. Госсекретарь США подчеркнул, что Россия «захватила Крым, некоторые части на востоке Украины и [части] Грузии».

Майкл Помпео поставил Россию в один ряд нарушителей территориальной целостности соседних стран с Ираном и Китаем. «Иранские ракеты атакуют саудовские нефтяные объекты, а поддерживаемые Ираном группировки находятся в Ираке, Ливане, Йемене и Сирии, — отметил госсекретарь. — Китай же посягает на исключительные экономические зоны Вьетнама, Филиппин и Индонезии».

Помпео подчеркнул, что эта тройка стран проводит атаки в киберсфере: «Российские кампании по дезинформации направлены на то, чтобы настроить наших граждан друг против друга. Иран взламывает компьютерные сети на Ближнем Востоке».