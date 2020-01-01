В Севастополе назвали цены и сроки создания крупнейших объектов

14:20 18.02.2020   Севастополь

Оккупационное правительство Севастополя утвердило сроки и стоимость крупнейших объектов, которые осуществляются в городе в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития анексированного полуострова до 2022 года.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте оккупационной власти Севастополя, пишут Примечания.

Согласно этому документу, сохранение комплекса Максимова Дача завершат в 2021 году, на работы потратят 604,38 миллиона рублей; строительство и реконструкцию региональной автодороги Севастополь — порт Камышовая бухта завершат в 2020 году, это обойдется в 433,72 миллиона рублей; севастопольские участки федеральной трассы «Таврида» закончат в 2021 году, на них выделят 12 миллиардов 565 миллионов рублей; строительство и реконструкция региональной дороги Севастополь — порт Камышовая бухта — Казачья бухта закончат в 2022 году, на это израсходуют 3 миллиарда 454 миллиона рублей.

Строительство канализационных очистных сооружений будет завершено в 2022 году, на работы потратят 4 миллиарда 737 миллионов рублей. Парк и мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя 1941-1942» на мысе Хрустальный построят в 2022 году, создание этих объектов оценили в 1 миллиард 401 миллион рублей. Строительство индустриального парка Севастополя закончат в 2022 году, на него выделили 1 миллиард 395 миллионов рублей.

Яхтенная марина, которая будет построена в рамках поручения президента России Владимира Путина создать в Балаклаве международный центр туризма, будет готова в 2022 году, ее стоимость — 6 миллиардов 962 миллиона рублей.

Вторая очередь реконструкции и благоустройства парка Победы обойдется бюджету в 403 миллиона рублей, работы должны быть завершены в этом году. Новый онкоцентр в Севастополе должны сдать в 2022 году, на него власти выделили 3 миллиарда 496 миллионов рублей. Больница скорой медпомощи будет сдана в 2022 году, ее строительство оценили в 7 миллиардов 293 миллиона рублей. Новую инфекционную больницу на 200 коек возведут в 2021 году, на нее потратят 2 миллиарда 557 миллионов рублей.

Крытый каток в районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе будет готов в 2021 году и обойдется в 1 миллиард 142 миллиона рублей. Психоневрологический диспансер построят в 2022 году, на него нужны 1 миллиард 566 миллионов рублей. Новый театр юного зрителя обойдется в 510 миллионов рублей и будет возведен в 2022 году.

Абсолютное большинство денег на эти и десятки других объектов будет выделено из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными между Минэкономразвития России и оккупационным правительством Севастополя.



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