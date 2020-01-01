Правительство Грузии утвердило специальное правило допуска кораблей НАТО в порты страны

14:00 18.02.2020   Грузия

Правительство Грузии утвердило правило выдачи разрешений сроком на 1 год соединениям/плавучим средствам командования НАТО на вхождение в территориальные воды, во внутренние воды, открытие порты Грузии и стояния на рейде.

Постановление задействовано с 14 февраля 2020 года. Правило не будет распространяться на военные суда и/или соединения под флагом какой-либо страны-члена НАТО, не находящиеся под оперативным командованием НАТО, сообщает Грузия.Online.

Правило выдачи разрешения:

1. Министр внутренних дел для выдачи годичного разрешения соединениям/плавучим средствам командования НАТО на вхождение в территориальные воды, во внутренние воды, открытые порты Грузии и стояния на рейде ежегодно обращается к премьер-министру Грузии, которые в течение одной недели выдает данное разрешение. О выдаче разрешения по дипломатическим каналам будет сообщено командованию морских сил НАТО.

2. После выдачи разрешения, предусмотренного первым пунктом данной статьи, соединение или плавучее средство командования НАТО, не позднее чем за 30 дней до вхождения в территориальные воды, во внутренние воды и/или открытые порты, по дипломатическим каналам сообщает информацию, предусмотренную приложением к правилу, Центру совместного управления морскими операциями органов исполнительной власти Грузии (впоследствии Центр), связанных с охраной государственного пограничного режима, с целью обеспечения правового режима пограничного пространства Грузии.

3. Центр, о получении предусмотренного пунктом 2 этой статьи информации, незамедлительно сообщает входящему в систему министерства экономики и устойчивого развития Грузии юридическому лицу публичного права - Агентству морского транспорта, с целью выделения соответствующего причала. Центр данную информацию в разумные сроки также передает соответствующим органам исполнительной власти по установленным законодательством Грузии правилам.

4. В случае внесения поправок в данные списка, предусмотренного приложением к Правилу, соединение или плавучее средством командования НАТО незамедлительно сообщает об этом Центру и предоставляет ему обновленную информацию по дипломатическим каналам.

5. В предусмотренных пунктом 4 этой статьи случаях Центр, по установленным законодательством правилам, в разумные сроки сообщает соответствующим органам исполнительной власти о получении обновленной информации.

Приложением определена информация, которая требуется для допуска судов командования НАТО. В ней содержатся данные о названии судна, позывные, данные о входящих в соединение судах, данные о командирах судов и т.д.

Данное правило было разработано после того, как в закон "О государственной границе Грузии" была внесена поправка, согласно которому правила на вхождение в территориальные воды, во внутренние воды, открытие порты Грузии и стояния на рейде соединений/плавучих средств командования НАТО утверждается правительством Грузии.



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