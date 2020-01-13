"Крымская железная дорога" (структура Росжелдора, Симферополь) объявила тендер на поставку рельсов с начальной (максимальной) ценой договора 336,54 млн рублей, говорится в материалах сайта госзакупок.

Источником финансирования закупки являются федеральный бюджет и собственные средства предприятия, пишет Интерфакс.

Речь идет о рельсах общей массой более 3,503 тыс тонн. Они должны быть длиной 100 метров и без отверстий (Р-65 ДТ-350).

Товар ждут на севере оккупированного Крыма, в обособленном подразделении "Путевая машинная станция" (Джанкой), несколькими партиями: в апреле, июне и августе текущего года.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 марта, торги намечены на 4 марта.

"Крымская железная дорога" "основана" после аннексии Крыма Россииейв 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци", расположенных на полуострове. Предприятие в декабре 2015 года передано в собственность РФ в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), в январе 2016 года преобразовано во ФГУП "Крымская железная дорога". Протяженность желдороги на оккупированном полуострове составляет более 1,3 тыс км.