У другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» російська прокуратура почала оприлюднювати експертизи / Фото

13:20 18.02.2020   Крым

У Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону 17 лютого прокуратура почала оприлюднення експертиз у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір». 

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, під час оголошення прокурор зачитав результати експертиз прихованого аудіозапису розмови фігурантів у мечеті Бахчисарая.

«Прокурор оголошував результати експертиз, зокрема, зачитував результати фонетичної експертизи прихованих аудіозаписів, зроблених оперативниками. Прокурор зачитував частково, а експерт-лінгвіст, який не є релігієзнавцем і ісламознавцем, зачитував, з яких книг ці слова. При цьому це були винятково особисті висновки експерта, ні на чому не базовані, до них у нас виникло багато питань», –заявила адвокат Ліля Гемеджі.

За її словами, сторона захисту клопотатиме, щоб суд викликав експертів для допиту на судовому засіданні.

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненої в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Фото: Кримська солідарність



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