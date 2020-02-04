По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 14, 15 и 16 февраля прошли следующие мероприятия:

1. Психологи 49 общевойсковой армии ЮВО с начала текущего года провели около 100 различных групповых и индивидуальных тренингов с военнослужащими, направленными на повышение морально-психологического климата в воинских коллективах.

Объем работы военных психологов существенно возрастает в связи с постоянным ростом числа граждан, желающих поступить на военную службу по контракту в соединения ЮВО.

В течение 2019 года психологические проверки и тестирования прошли около 10 тыс. военнослужащих, на их основании были составлены персональные рекомендации командирам подразделений по организации учебно-тренировочного процесса.

Кроме того, для эмоциональной разгрузки военнослужащих, помощи при адаптации в новом коллективе в пунктах постоянной дислокации, на различных учениях и маршах в течение всего года будут функционировать мобильные пункты психологической работы.

2. На полигоне Прудбой в Волгоградской области пройдет отборочный этап соревнований лучших танковых экипажей мотострелковых соединений 58 армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе.

В отборочном этапе конкурса задействовано около 200 военнослужащих, экипажей современных танков Т-72Б3. Танкистам предстоит пройти испытания в индивидуальной гонке и эстафете с выполнением боевых стрельб и преодолением препятствий.

В ходе подготовки к армейскому этапу соревнований экипажи танков основательно готовились на полигонах в местах дислокации соединений в Чечне, Северной Осетии и Южной Осетии. В общей сложности танкисты ЮВО преодолели более 2 тыс. км трасс состязаний, выполнили около 500 орудийных выстрелов и около 8 тыс. выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

Победители армейского этапа состязаний представят 58 армию на окружном этапе конкурса «Танковый биатлон», который пройдет в марте на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

3. С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодаре было направлено в войска около 200 человек, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В целях повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 59 муниципальных районах Краснодарского края и Адыгеи.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту Южного военного округа оснащены всеми необходимыми современными технологиями.

Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пунктов отбора.

Всего за время работы пункта с 1 августа 2012 года в Краснодарском крае и Адыгее было отобрано около 15 тыс. кандидатов для прохождения службы в соединениях и воинских частях Минобороны России.

4, Снайперские пары 58-й общевойсковой армии ЮВО прибыли на полигон «Молькино» в Краснодарском крае для участия во втором отборочном этапе конкурса «Снайперский рубеж». Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм АрМИ-2020.

Снайперы из Северного Кавказа на полигоне «Молькино» привели оружие к бою, изучили трассы, которые им предстоит преодолеть во время конкурса, который пройдет с 17 по 21 февраля с.г.

В конкурсе «Снайперский рубеж» примут участие снайперские пары из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Южной Осетии, всего около 50 военнослужащих ЮВО.

На соревновании участники на время преодолеют дистанцию в 1 км с различными препятствиями, такими как стены, рукоход, ров, заграждения из колючей проволоки, перетащат ящики с боеприпасами.

На огневых рубежах команды продемонстрируют свои навыки стрельбы из пистолета Макарова и снайперской винтовки Драгунова (СВД).

В ходе огневых состязаний снайперские пары выполнят разведку целей и определение дальности до них, ведение прицельного огня из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 500 до 1300 м в различных условиях днем и ночью, а также корректирование огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Завершающим этапом конкурса станет трёхкилометровый марш-бросок, во время которого военнослужащие будут ориентироваться на местности с помощью компаса. В конечной точке маршрута конкурсанты поразят мишени на предельно дальних дистанциях.

5. Занятия с участниками оперативно-мобилизационного сбора ЮВО проходят на базе штаба ЮВО, а также ряда воинских частей и учреждений Ростовского-на-Дону гарнизона.

В течение двух дней командиры соединений и воинских частей ЮВО ознакомятся с системой деятельности регионального центра управления оперативно-стратегического командования, структурой и организацией работы повседневных пунктов управлений и служб военного округа, а также алгоритмом действий при выполнении ими задач по предназначению.

На примере одной из воинских частей, сформированных в составе 150-й мотострелковой дивизии, участникам сбора продемонстрируют порядок выполнения мероприятий повседневной деятельности, а также возможные варианты выполнения подразделениями задач по разрешению различных кризисных ситуаций.

К участию в оперативно-мобилизационном сборе привлечено более 500 командиров соединений и воинских частей округа, а также их заместителей.

6. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к проведению тактико-специального учения на полигоне Серноводский в Ставропольском крае.

Подразделения аэрозольного противодействия выполнят маскировку пункта управления и района дислокации войск с использованием спецмашин ТДА-2 на базе автомобилей КамАЗ, которые накроют густым слоем белого облака площадь в 5 кв. км. Войска, вооружение, военная техника и объекты инфраструктуры полевого лагеря, находящиеся внутри облака, будут полностью защищены от визуального и оптического обнаружения как с земли, так и с воздуха.

Также военнослужащие войск РХБ защиты с помощью современной машины радиационной и химической разведки РХМ-6 выполнят задачи по ведению радиационной, химической и биологической разведки с передачей данных по каналам автоматизированной системы управления войсками и каналам радиосвязи на пункты управления.

В полевых занятиях, которые продлятся до конца февраля, принимают участие более 800 военнослужащих общевойсковой армии ЮВО, задействовано около 200 единиц специальной техники.

7. Механики-водители тяжелой гусеничной техники соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных во всех субъектах Юга России, провели практические занятия, в ходе которых сдали зачеты по экстремальному вождению боевых машин в условиях химической атаки условного противника.

В ходе мероприятий военнослужащие выполнили приемы маневрирования на скоростных участках, осуществили прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, повороты и развороты различной сложности.

На всем маршруте активно применялись дымовые гранаты и взрывпакеты, велась стрельба холостыми боеприпасами для создания условий реального боя.

К занятиям привлекались экипажи боевых машин БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-90.

Также экипажи боевых машин учились экипироваться в военной технике в средства индивидуальной защиты, эвакуироваться из условно горящей боевой машины и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при удушении отравляющими веществами и при ожогах.

Всего в мероприятии приняли участие более 4,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 400 единиц военной техники.

8. Начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО генерал-майор Андрей Волков оценил действия подчиненных в ходе совместного межвидового учения соединения РХБ защиты ЮВО и отдельной десантной-штурмовой бригады на полигоне Лебяжье Волгоградской области.

В рамках межвидового учения военнослужащими соединения РХБ защиты совместно с десантниками выполнена ликвидация последствий химического заражения.

По замыслу учения, в результате аварии на радиационном опасном объекте произошел выброс радиоактивных веществ. Батальон РХБ разведки совершил марш в район техногенной аварии и провел разведку района аварии для определения масштабов и зон радиоактивного заражения местности вокруг объекта.

Батальон аэрозольного противодействия осуществил аэрозольную маскировку стоянок самолетов на аэродроме на новейших машинах ТДА-3, которые превосходят по своим характеристикам предыдущие образцы техники в 5-6 раз.

В ходе учения были задействованы новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, контрольно-распределительный пост КРПП-2, автомобильные разливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки с установленным авиационным двигателем ТМС-65, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект аэрозольной дезинфекции КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-1О.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих ЮВО, а также было задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты.

9. В Чеченской Республике минометные расчеты мотострелкового соединения 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО в ходе учения уничтожили условного противника контрбатарейной стрельбой.

Расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» из закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям, имитирующим позиции условного противника, который был обнаружен на удалении 5 тыс. м с помощью комплексов разведки «Зоопарк-1М». Полученные координаты артиллерийских систем были переданы на командный пункт. В небе находился беспилотный летательный аппарат, который обеспечил корректировку огня и объективный видеоконтроль поражения мишеней.

Разведывательно-огневой комплекс – это быстродействующий автономный артиллерийский комплекс, в котором объединены средства артиллерийской разведки, поражения (в том числе на основе высокоточных боеприпасов), автоматизированного управления огнем и обеспечения стрельбы.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 100 единиц техники. Учение проводилось с учетом внедрения в практику действий разведывательно-огневых комплексов на основе боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

10. Военнослужащие соединения управления 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, в ходе тактико-специального учения отразили нападение диверсионной группы условного противника.

В соответствии с планом занятия военные связисты выполнили вывод техники из парка, формирование колонн подразделений, совершили марш в район предназначения, развёртывание элементов полевого узла связи, организацию охраны и обороны в районе развертывания.

В ходе развёртывания аппаратных на узел связи было совершено нападение диверсионно-разведывательной группы. Личный состав отразил нападение, уложившись по времени на оценку «отлично».

Подобные тактико-специальные занятия с военнослужащими соединений управления проходят на постоянной основе. Данная практика позволяет поддерживать высокую боеготовность подразделений ЮВО.

11. В ходе летно-тактического учения в Волгоградской области экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиационного полка ЮВО уничтожили объекты противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Летчики нанесли массированный ракетный удар по целям, имитирующим объекты противовоздушной обороны противника, а также выполнили приемы боевого маневрирования с целью преодоления зон ПВО. Огневое поражение было выполнено двумя эшелонами со средних и больших высот.

За время учения было совершено более 30 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

В ЛТУ был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи ЮВО.

12. Военнослужащие военной полиции ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках армейского этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который прошел на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ и полигона Шалхи мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО.

В течение недели военнослужащие военной полиции ЮВО проводили гонки со стрельбой из стрелкового оружия, состязания патрульных нарядов в метании гранат на точность попадания, оказание первой медицинской помощи, элементы экстремального вождения патрульного автомобиля.

Наиболее интересным и сложным этапом конкурса стала командная гонка, где военнослужащие показали свою выносливость и физическую силу на 15- километровой дистанции, оборудованной различными естественными и искусственными препятствиями, аналогичными на трассах «Гонки героев».

Военным полицейские выполнили нормативы по радиационной, химической, биологической защите, эвакуация условно раненного с поля боя, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова.

В соревнованиях приняло участие более 100 военных полицейских ЮВО и около 20 единиц военной техники. По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские округа, которые будут представлять военную полицию ЮВО на всеармейском этапе.

13. На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии снайперы горного соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к полевым занятиям по отработке приемов контрснайперской борьбы в рамках подготовки к отборочным состязаниям конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр - 2020.

Во время занятий, которые проводят наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, военнослужащие изучают опыт противоснайперской тактики позиционного боя, применяемый подразделениями специального назначения условного противника, а также отрабатывают практические навыки противодействия данной тактике.

Особенностью занятий является изучение способов ведения огня через водное пространство.

При выполнении поставленных задач снайперские пары осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки, учатся применять современные приборы разведки и наблюдения, специальные навигационные комплексы и средства защищенной связи, находить и оборудовать места для длительных засад в условиях лесного массива.

На занятия привлечено более 50 снайперов.