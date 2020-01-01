Правозахисники заявляють про дискримінацію в Україні кримських пенсіонерів і абітурієнтів

12:40 18.02.2020   Крым

Для переселенців із Криму існує окремий порядок виплати пенсій, а кримські діти не можуть вчитися на підконтрольних Україні територіях там, де вони хочуть.

Про це заявила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на пресконференції в Укрінформі.

За її словами, Коаліція правозахисних організацій, яка опікуються питаннями захисту прав осіб, постраждалих внаслідок збройного конфлікту, внесла це у свій звіт, який надіслала до Женеви на сесію профільного Комітету ООН, який відбувається сьогодні, 17 лютого.

Як стверджують правозахисники, для переселенців із Криму існує окремий порядок виплати пенсій, який відзначається від такого ж для внутрішньо переміщених осіб з інших тимчасово окупованих територій.

Люди, які виїхали з Криму і отримали довідку ВПО, місяцями не можуть отримати пенсію, заявила Скрипник. За її словами, виявляється, Україна звертається до Росії, надає всі персональні дані пенсіонера і чекає, коли звідти надішлють пенсійну справу. Весь цей час люди живуть без пенсій.

"Пенсійний фонд посилається на чинне законодавство, яке у нас є з Росією. Хоча поширюється воно на громадян, які постійно проживають у Росії. Але ж Крим - це Україна, і не можна застосовувати це законодавство щодо наших громадян-переселенців. Мало того, від кримчан вимагають ще писати добровільну заяву, що вони хочуть, щоб був такий запит до Росії", - обурюється правозахисниця.

Також, за її словами, кримські діти обмежені у можливостях продовжити навчання на підконтрольній Україні території та у виборі місця навчання.

"Документи про кримську освіту Україна не визнає, що позбавляє можливості кримських дітей переїхати сюди і продовжити навчання або працювати. Коли питання хотіли частково вирішити, то створили освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", і через них діти можуть вступати у виші на підконтрольній території, але перелік таких закладів обмежений і територіально наближений до тимчасово окупованих територій", - сказала Скрипник і наголосила, що таке не всім підходить.

Так, за даними правозахисників, у 2017 році пропозицією навчатися на підконтрольних Україні територіях скористалися лише 204 молодих людей із 10 тисяч випускників у Криму на рік.

Як повідомлялося, міністр освіти і науки України Ганна Новосад у жовтні 2019 року заявила про необхідність переглянути правила вступу для абітурієнтів з Криму та Донбасу, надавши їм доступ до всіх вищих навчальних закладів України.

За її даними, у 2019 році 1600 вступників з непідконтрольних територій Донбасу і 265 вступників з окупованого Криму вступили до українських вишів за спрощеною процедурою. Міністр підкреслила, що це – найбільший показник за останні 4 роки, і означає, що є інтерес до навчання в Україні.



Ще на цю тему:

11:15 14.02.2020
Засудженого кримчанина Каракашева тримають у жорстких умовах - правозахисники
18:45 13.02.2020
Комітет ВР ухвалив пакет рекомендацій для захисту прав кримчан
18:01 13.02.2020
Для мешканців тимчасово окупованої АР Крим працюватиме консультаційна «гаряча лінія»
15:30 13.02.2020
На території РФ і Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів – омбудсмен
09:01 13.02.2020
У Росії винесли вже 29 вироків кримчанам, які не хотіли служити в армії країни-агресора
08:45 13.02.2020
Денісова: Україна має видати паспорти понад 5 тисячам дітей-сиріт із Криму
20:30 12.02.2020
На «Чонгарі» відкрили центр надання адмінпослуг для кримчан
14:40 12.02.2020
Денісова зустрілася з Климентом, якого не пускають до політв'язня Приходька в Криму
14:21 07.02.2020
В Україні створять фонд реінтеграції "Крим" і центр для подачі позовів проти РФ
20:45 27.01.2020
Активісти відправили Путіну посилку зі звітами про порушення прав людини в Криму
19:15 24.12.2019
Оккупационный режим изымает в Ленинском районе земельные участки для «государственных нужд»
08:30 20.12.2019
ФСБ РФ не пустила в Крым гражданина Украины, который ехал на похороны отца
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
20:41 17.02.2020
Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів
19:15 14.02.2020
У Греції після смертельної стрілянини затримали понад 100 осіб
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 18.02.2020
ЮВО: На российской военной бахе в Абхазии проверили полевую выучку сержантов
14:00 18.02.2020
Правительство Грузии утвердило специальное правило допуска кораблей НАТО в порты страны
16:21 14.02.2020
Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву
10:45 14.02.2020
У Грузії відбулася головна планувальна конференція багатонаціонального навчання Noble Partner – 2020
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 17.02.2020
"Поганому Додону посли заважають": лідеру Молдови відповіли за звинувачення послів ЄС
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
Всі новини країни
Россия Россия
17:00 18.02.2020
Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить акционерам «ЮКОСа» десятки млрд долларов
13:00 18.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 14, 15, 16 февраля
12:40 18.02.2020
ЮВО: Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели ротное тактическое учение с боевой стрельбой
09:40 18.02.2020
Стоимость ремонта "Адмирала Кузнецова" не ограничиться 300 млн рублей
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
11:00 18.02.2020
Глава дипломатії ЄС розповів деталі нової місії в Середземному морі
08:20 18.02.2020
Турція нарощує військове озброєння в Ідлібі / Відео
14:21 17.02.2020
Туреччина перекинула в Сирію 150 вантажівок з БТР, танками і САУ
08:30 17.02.2020
Загострення в Сирії: Туреччина тисне на Росію, авіація РФ бомбардує міста
Всі новини країни
Украина Украина
17:40 18.02.2020
Семи судам Черноморского флота оккупанты продлят жизнь
17:20 18.02.2020
Подразделения армейского корпуса ЧФ совершили марш в районы проведения тактических учений
17:00 18.02.2020
РФ визнала загрозою ситуацію з питною водою в Криму, але відмовилася профінансувати будівництво комунікацій – джерело
16:40 18.02.2020
Катували електрошокером і били: силовики Путіна в Криму влаштували жорстоку розправу над підлітком
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд