Турція нарощує військове озброєння в Ідлібі / Відео

08:20 18.02.2020   Турция

У район спостережних пунктів в Ідлібській зоні деескалації конфлікту продовжують прибувати війська та військова техніка командування збройних сил Туреччини.

Як пише пише ZN,UA, по це повідомляє Anadolu у понеділок, 17 лютого. 

"Чергова колона з 150 фур, завантажених самохідними артилерійськими установками, танками і БТР прибула в район Рейханли в турецькій провінції Хатай на кордоні з Сирією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Ідліб вже прибули вантажівки з боєприпасами. Колона попрямувала до кордону з метою перекидання на північний захід Сирії.

Раніше повідомлялося, що Туреччина направляє свої війська спеціального призначення до сирійської провінції Ідліб, загони будуть розміщені у районах пунктів спостереження.

Нагадаємо, наступ на Ідліб розпочався ще торік навесні. Відтоді сирійські урядові війська за підтримки Росії відновили контроль над близько 30% території цієї провінції, і головне — над стратегічною трасою М5 Дамаск—Алеппо. П'ять із 12 турецьких спостережних пунктів блоковані. Наступальні дії були санкціоновані й підтримані Москвою, тож відступу точно не буде. Росіяни про це заявили офіційно й майже відкритим текстом.



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