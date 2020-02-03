Влада РФ відповіла відмовою на прохання голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксенова виділити кошти на будівництво інженерних комунікацій на території півострова у зв'язку з проблемами постачання питної води.

Заступник міністр економічного розвитку РФ Сергій Назаров повідомив Аксенову про те, що в Сімферополі, Сімферопольському та Бахчисарайському районах Криму ситуація з постачанням води визнана «як загроза природної надзвичайної ситуації регіонального характеру», випливає з їх листування, яку ZN.UA надало джерело в одній з українських спецслужб.

«Спрямованим вами листом повідомлено, що ситуація, що склалася на території міського округу Сімферополь, Сімферопольського району та Бахчисарайського районів, визнана як загроза природної надзвичайної ситуації регіонального характеру», – йдеться в листі Назарова Аксенову.

Російський уряд відмовився виділяти кошти окупаційної адміністрації Криму на будівництво комунікацій.

«Мінекономрозвитку РФ не підтримує пропозиції щодо виділення додаткових коштів з резервного фонду уряду РФ щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на здійснення будівельно-монтажних робіт по об’єктах включеними у федеральну цільову програму «Соціально-економічний розвиток республіки Крим і Севастополя до 2022 року», – написав Назаров Аксенову.

Джерело розповіло, що в цьому контексті згадується об’єкт Петровські висоти, який окупаційна влада просто не здатна забезпечити питною водою та іншими комунікаціями.

«Відповідно Аксенов хоче отримати гроші з резервного фонду, але йому відмовляють», – сказало джерело ZN.UA.

«Щодо розробленої проєктно-кошторисної документації на запропоновані об’єкти державна експертиза не проведена. При цьому в цілях випереджальної реалізації Об’єкта, що реалізується в рамках заходу програми «Будівництво інженерних мереж Петровські висоти Сімферополя», необхідно виділити його в окремий етап, а також внести відповідні зміни до обґрунтованої документації, підготовлену відповідно до вимог постанови уряду РФ від 12 серпня 2008 року, номер 590», – йдеться в документі.