ЗСУ отримали американські керовані системи десантування вантажів / Відео

11:50 18.02.2020   Украина

Збройні Сили України отримали американські керовані системи десантування вантажів JPADS (Joint Precision Airdrop System).

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Система вже вже була випробувана на полігоні, поблизу Житомира, де провели показові випробування нових зразків повітрянодесантної техніки іноземного виробництва за допомогою яких можна доправляти вантажі.

Десантування з літака АН-26 відбулося за п’ять кілометрів на висоті майже чотири, та попри шалений вітер сучасна автоматизована техніка доправила його у визначене місце.

Під час показового випробування приземлення відбулось в 20 метрах від позначеної точки, що є в межах допустимої похибки.

Американські керовані системи десантування вантажів JPADS дозволяють здійснювати десантування вантажів з висоти до 7500 метрів та максимальною вагою 900 кг або 4500 кг в залежності від типу системи.

Зкидування вантажу у повітрі від його точки приземлення може сягати до 25 км, що дозволяє уберегти літак від виявлення та загрози бути ураженим ворожими засобами протиповітряної оборони.

Для точної навігації система наведення JPADS використовує військові дані Глобальної системи позиціонування (GPS), в ході польоту у режимі реального часу відбувається його коригування в залежності від погодних умов.

В ході скидання декількох вантажів, вони можуть приземлятися на відстані у 150 метрів один від одного з точністю до 80%.

Перше бойове застосування системи JPADS відбулось 31 серпня 2006 року в Афганістані.



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