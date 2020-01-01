Миколаївські судноремонтники прийняли в роботу чергове судно

11:20 18.02.2020   Николаев

Судноремонтна компанію ТОВ «ЮСК Сервис» виконає доковий ремонт буксиру «Торнадо» на замовлення компанії «Трансшип».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на спільноту “Миколаїв – місто корабелів”.

На судні виконають очищення, дефектацію, ремонт та фарбування зовнішньої обшивки. Проведуть ремонт гвинто-стернового комплексу та донно-забортної арматури. Також здійснять ремонт системи головного двигуна та електромеханічної частини тощо.

Рейдово-портовий буксир кантувальник “Торнадо” призначений для виконання буксирних та кантувальних операцій в портах й відкритих рейдах та участі в протипожежних операціях. Буксир було побудовано у 1995-му році на верфі Brodogradilište “Tito” у Белграді.



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