Миколаївські судноремонтники прийняли в роботу чергове судно
|11:20 18.02.2020
|Николаев
Судноремонтна компанію ТОВ «ЮСК Сервис» виконає доковий ремонт буксиру «Торнадо» на замовлення компанії «Трансшип».
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на спільноту “Миколаїв – місто корабелів”.
На судні виконають очищення, дефектацію, ремонт та фарбування зовнішньої обшивки. Проведуть ремонт гвинто-стернового комплексу та донно-забортної арматури. Також здійснять ремонт системи головного двигуна та електромеханічної частини тощо.
Рейдово-портовий буксир кантувальник “Торнадо” призначений для виконання буксирних та кантувальних операцій в портах й відкритих рейдах та участі в протипожежних операціях. Буксир було побудовано у 1995-му році на верфі Brodogradilište “Tito” у Белграді.
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