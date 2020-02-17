Глава дипломатії ЄС розповів деталі нової місії в Середземному морі

11:00 18.02.2020   Средиземноморский регион

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розповів про деталі домовленостей щодо запуску нової військово-морської місії блоку в Середземному морі, метою якої буде забезпечити дотримання ембарго на поставки зброї до Лівії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Боррель розповів на пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС ЄС у понеділок, 17 лютого.

"Я радий повідомити, що ми погодились запустити нову операцію у Середземному морі… Метою цієї операції буде імплементація збройного ембарго, запровадженого Радбезом ООН", - повідомив Жозеп Боррель.

За його словами, територія розгортання нової місії буде погоджена найближчим часом, але це буде не та сама територія, яку охоплювала операція "Софія", закрита минулого року.

"Софія охоплювала все лівійське узбережжя. Ми хочемо сконцентрувати наше спостереження у східній частині", - розповів Боррель.

Він підкреслив, що на засіданні взяли до уваги занепокоєння деяких членів щодо потенційного впливу на міграційні потоки у зв’язку з запуском місії.

"Це буде належно моніторитися. І якщо буде ризик такого впливу, то морські сили і засоби будуть відведені з цього району", - пояснив Боррель.

Він додав, що ЄС продовжить інші заходи з підтримки у Лівії – включно з боротьбою з організованою злочинністю, відповідальною за нелегальну міграцію, та тренінгами лівійської берегової охорони і лівійських ВМС.

Як повідомлялось, міністри закордонних справ ЄС досягли принципової домовленості про нову місію - включаючи військово-морські сили - для моніторингу ембарго на поставки зброї Лівії.



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