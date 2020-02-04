МЗС висловило протест Росії через затримання українських рибалок

10:20 18.02.2020   Крым

У понеділок, 17 лютого, до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах РФ та висловили протест у зв’язку із затриманням російською стороною чотирьох українських рибалок в Азовському морі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише ZN,UA.

"Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань і міжнародних договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна та чотирьох членів його екіпажу", - зазначається у повідомленні.

У ході зустрічі російській стороні було передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, риболовецьке судно та повернути весь риболовецький інвентар.

"Українська сторона вчергове підтверджує принципову позицію щодо незмінності закріпленого в Конституції України та міжнародно визнаного статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополь як невід’ємної частини суверенної території України", - йдеться у коментарі.

Як повідомлялось, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, як стверджується, без документів, що засвідчують їхні особи. В ФСБ заявили, що українські рибалки нібито займалися незаконним виловом риби.

Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

Останнім часом Чорне й Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.



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