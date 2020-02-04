ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран

10:40 18.02.2020   Армения

На горном альпийском полигоне Памбак Минобороны Армении началась подготовка военнослужащих разведывательных подразделений двух стран по межвидовому взаимодействию в «экстремальных» климатических условиях.

Военнослужащие Южного военного округа и Вооруженных Сил Армении отрабатывают двусторонние задачи по специальной и тактической подготовке, вождению бронетехники, выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового, специального оружия и вооружения боевых машин, пишет пресс-служба Минобороны России.

В горных условиях особое внимание уделяется индивидуальной подготовке разведчиков, применению технических средств разведки, в том числе комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», лазерных приборов, освоению приемов выживания, маскировки и ориентирования.

Завершится двусторонняя подготовка проведением тактико-специального учения, конкурсов на лучшего разведчика, механика-водителя, стрелка-снайпера, разведывательную группу среди военнослужащих двух стран.

В горно-альпинистской подготовке принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

Так же сообщается, что сотрудники 216-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) и офицеры российской военной базы в Армении провели в школах Минобороны России открытые уроки по знанию и соблюдению правил дорожного движения (ПДД).

В школах Ереванского и Гюмрийского гарнизонов военнослужащие обсудили со школьникам основные нарушения пешеходов, создающие предпосылки дорожно-транспортных нарушений ПДД на дорогах. Сотрудники ВАИ довели основные требования соблюдения правил поведения на дорогах и использования средств безопасности, передвигаясь в транспорте в роли пассажиров.

К ежегодным занятиям по предупреждению дорожно-транспортных происшествий привлечено более 300 детей военнослужащих из Ереванского и Гюмрийского гарнизонов.

Военнослужащие российской военной базы в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения на высокогорном полигоне Алагяз в группах тактического воздушного десанта уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника в горах.

По замыслу учения, группы тактического воздушного десанта из числа военнослужащих разведывательных подразделений были переброшены из полигона Памбак и десантированы в район выполнения специальной задачи на полигон Алагяз вертолетами армейской авиации Ми-8МТВ авиабазы Эребуни. 

Разведчики с использованием имитационных зарядов ИМ-120, сигнальных ракет и холостых патронов создали обстановку, приближенную боевой, отработали в горной местности разведывательно-поисковые действия, по указанным координатам обнаружили размещение условной базы, уничтожили живую силу и бронеобъекты противника.

Двусторонние ротные тактические учения на российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.



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