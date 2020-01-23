Стоимость ремонта "Адмирала Кузнецова" не ограничиться 300 млн рублей
|09:40 18.02.2020
|Россия
Расходы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на устранение ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" в декабре 2019 года могут не уложиться в 300 млн рублей.
Об этом сообщил глава корпорации Алексей Рахмшет анов, пишет ТАСС.
"Ориентировочно ни пугать, ни радовать никого не буду. Точно никаких 90 млрд там нет. Но и я думаю, что 300 млн мы не отделаемся", - сказал Рахманов.
Он добавил, что окончательную сумму пока назвать не может. "Комиссия продолжает работать. С учетом того, что подзатянулась работа, я думаю, что нам еще потребуется какое-то время для выверки", - пояснил глава ОСК.
Ранее о том, что расходы на ремонт корабля могут достигнуть 95 млрд рублей, сообщала газета "Коммерсантъ", однако Рахманов тогда опровергал эти данные.
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