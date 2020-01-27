Начались швартовные испытания первого "Каракурта" с комплексом "Панцирь-М"
|09:20 18.02.2020
|Россия
Малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", приступил к швартовными испытаниям.
Как сообщили в понедельник, 17 февраля, в пресс-службе Минобороны РФ, специалисты проверяют работу систем жизнеобеспечения, радионавигационных систем, главной энергетической установки, пишет Mil.Press FlotProm.
По данным военного ведомства, заводские ходовые испытания корабля начнутся в апреле.
"Одинцово", третий МРК проекта 22800, заложили на заводе "Пелла" под наименованием "Шквал" 29 июля 2016 года, спустили на воду 5 мая 2018-го. В августе 2019 года флотский источник заявил изданию, что швартовные испытания "Одинцово" начнутся в сентябре.
Отмечается, что "Одинцово" – первый МРК в серии проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". Передача корабля ВМФ России запланирована до конца 2020 года.
МРК "Одинцово" вооружен модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М" и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК" (8 ракет). Водоизмещение корабля – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315.
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