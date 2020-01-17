Полицейские провели на улицах оккупированной Ялты профилактический рейд под названием «Урок» для предотвращения пропусков школьных занятий по неуважительным причинам.

Об этом рассказали в пресс-службе оккупационного ведомства, пишут Новости Крыма.

«Операция направлена на борьбу с антисоциальным поведением подростков, прогуливающим без уважительных причин занятия в учебных заведениях. Организаторы рейда обследовали территории массового скопления подростков и прилегающие к учебным организациям улицы», – сообщили полицейские.

В МВД напомнили, что за посещение детьми общеобразовательных учреждений по закону отвечают родители или законные опекуны.

«Их могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), если они не следят за тем, ходят ли дети на занятия», – подчеркнули в силовом ведомстве.

Первые полицейские рейды в Крыму для предотвращения прогулов появились при экс-министре образования оккупированного Крыма Наталье Гончаровой.