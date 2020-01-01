Бывший начальник капстроя оккупированного Крыма и Самарской области признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий.

К четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с запретом занимать определенные должности приговорена экс-руководитель службы капитального строительства Крыма Светлана Моравская. Ленинский райсуд Самарской области — на родине экс-чиновницы — признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области, пишет Крыминформ.

По версии следствия, подтвержденной судом, в 2015 году Моравская, будучи главой управления капстроя Самарской области, заключила с частным предприятием госконтракт стоимостью 537 миллионов рублей о берегоукреплении водохранилища у села Рождественно. Компания использовала плохой стройматериал, что могло привести к разрушению берегоукрепления во время половодья и паводка. Моравская знала об этом, но не расторгла контракт и не препятствовала перечислению денег фирме. В том же году с подачи Моравской работы были приняты управлением капстроя. В результате этого частная контора за плохо выполненную работу получила 273 миллиона рублей, берегоукрепление не было завершено, а водохранилище не было принято в эксплуатацию.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как сообщалось ранее, правоохранители задержали начальника службы капитального строительства Республики Крым Светлану Моравскую, входившую в команду главы Крыма Сергея Аксенова, в октябре 2010 года. Затем Октябрьский райсуд Самары, рассмотрев ходатайство следствия, отправил чиновницу под домашний арест, но потом Самарский облсуд изменил ей меру пресечения — и назначил содержание под стражей. В декабре 2018 года глава Крыма присоединил службу капстроя к министерству строительства и архитектуры Крыма, а за месяц до этого Светлана Моравская была уволена с занимаемой должности.

Моравская до задержания и увольнения была подконтрольна заму Сергея Аксенова — вице-премьер-министру Крыма Виталию Нахлупину (отправлен в отставку осенью 2019 года). Он от правительства Крыма курировал, в частности, строительство и осуществление в регионе федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова до 2022 года. Нахлупина задержали силовики в октябре 2018 года, далее Басманный суд Москвы арестовал его — Нахлупин до сих пор содержится в столичном СИЗО. Следком обвиняет Виталия Нахлупина в получении взятки в особо крупном размере.