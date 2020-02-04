ЮВО: Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели ротное тактическое учение с боевой стрельбой

12:40 18.02.2020   Россия

В Республике Дагестан морские пехотинцы Каспийской флотилии провели двустороннее ротное тактическое учение (РТУ) с боевой стрельбой.

Морпехи КФл в течение текущей недели в составе ротных тактических групп выполнили задачи по высадке морского десанта на необорудованный участок побережья способом «корабль-берег» с использованием новейших бронетранспортеров БТР-82А, захвату командного пункта условного противника с занятием обороны, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также морпехи отработали подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья с отражением высадки отряда морского десанта «противника», проведением контратак и восстановлением оборонительной линии.

По итогам учения военнослужащие выполнили учебно-боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С12 «Сани», артиллерийского вооружения, новейших бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

РТУ проводятся в целях проверки боевой готовности подразделений морской пехоты КФл, совершенствования боевой слаженности при подготовке и ведении наступления и действий в обороне.

В учении приняли участие более 1000 военнослужащих морской пехоты, было задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Учения завершились совершением марша подразделений в пункты постоянной дислокации.

Снайперские пары полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) принимают участие во втором отборочном этапе конкурса «Снайперский рубеж». Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020) в Краснодарском крае на полигоне Молькино.

В ходе соревнований военнослужащим предстоит выполнить упражнения по приведению оружия к бою, ориентированию и передвижению на незнакомой местности. Преодолеть дистанцию в 1 км с препятствиями, такими как стена, рукоход, ров, заграждения из колючей проволоки, переноска тяжелых ящиков с боеприпасами. Провести разведку целей и определить дальность до них на дистанциях от 500 до 1300 м в различных погодных условиях, как днем, так и ночью.

Также на огневых рубежах команде снайперов КФл предстоит продемонстрировать свои навыки корректирования огня с применением приборов наблюдения и прицеливания, стрельбы из пистолета Макарова и снайперских винтовок СВД и СВД-С, корректирование огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Завершающим этапом конкурса станет трёхкилометровый марш-бросок и поражение мишеней на предельно дальних расстояниях.

Конкурс «Снайперский рубеж» пройдет с 17 по 21 февраля.

Так же, экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) провели в Астраханской области учение по борьбе за живучесть.

На территории корабельного соединения КФл, в месте стоянки, военнослужащие аварийно-спасательных групп (АСГ) отработали действия по ликвидации очага возгорания на кораблях и судах обеспечения, а также устранению поступления забортной воды и восстановлению пробитого корпуса.

Замыслом учения по борьбе за живучесть корабля было предусмотрено выполнение задач по двум сценариям – устранению пробоины ниже ватерлинии и ликвидации очага возгорания в одном из отсеков корабля.

Учение корабельных АСГ проходило как в светлое, так и в темное время суток, каждый член экипажа был проверен командованием на знание своих функциональных обязанностей по действиям в аварийных ситуациях и умений выполнения практических действий по ликвидации аварийных ситуаций на борту корабля.

Экипажи также отработали тренировочные мероприятия в сложных метеоусловиях, им было необходимо устранить пробоины с одновременным тушением очага возгорания в условиях сильной штормовой качки, максимально приближенным к реальным.

В учении были задействованы аварийные партии надводных кораблей и судов обеспечения флотилии, дислоцирующихся в Астраханской области.



Ще на цю тему:

15:20 18.02.2020
ЮВО: На российской военной бахе в Абхазии проверили полевую выучку сержантов
13:00 18.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 14, 15, 16 февраля
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
19:45 14.02.2020
Росія проводить військові навчання в Балтійському морі
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
21:00 12.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 февраля
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
17:40 12.02.2020
На Каспийской флотилии стартовали ротные тактические учения
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
21:00 10.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 9, 10 февраля
17:20 10.02.2020
ЮВО: Военнослужащие российской базы в горах Абхазии проводят учения
14:00 10.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 7, 8 февраля
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
20:41 17.02.2020
Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів
19:15 14.02.2020
У Греції після смертельної стрілянини затримали понад 100 осіб
12:45 13.02.2020
Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 18.02.2020
ЮВО: На российской военной бахе в Абхазии проверили полевую выучку сержантов
14:00 18.02.2020
Правительство Грузии утвердило специальное правило допуска кораблей НАТО в порты страны
16:21 14.02.2020
Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву
10:45 14.02.2020
У Грузії відбулася головна планувальна конференція багатонаціонального навчання Noble Partner – 2020
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 17.02.2020
"Поганому Додону посли заважають": лідеру Молдови відповіли за звинувачення послів ЄС
15:41 14.02.2020
Додон розкритикував послів ЄС у Молдові: заважають діалогу Брюсселя і Кишинева
21:01 13.02.2020
Молдова: прорумунські партії оголосили протести, главі МЗС ініціювали недовіру
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
Всі новини країни
Россия Россия
17:00 18.02.2020
Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить акционерам «ЮКОСа» десятки млрд долларов
13:00 18.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 14, 15, 16 февраля
12:40 18.02.2020
ЮВО: Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели ротное тактическое учение с боевой стрельбой
09:40 18.02.2020
Стоимость ремонта "Адмирала Кузнецова" не ограничиться 300 млн рублей
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
11:00 18.02.2020
Глава дипломатії ЄС розповів деталі нової місії в Середземному морі
08:20 18.02.2020
Турція нарощує військове озброєння в Ідлібі / Відео
14:21 17.02.2020
Туреччина перекинула в Сирію 150 вантажівок з БТР, танками і САУ
08:30 17.02.2020
Загострення в Сирії: Туреччина тисне на Росію, авіація РФ бомбардує міста
Всі новини країни
Украина Украина
17:40 18.02.2020
Семи судам Черноморского флота оккупанты продлят жизнь
17:20 18.02.2020
Подразделения армейского корпуса ЧФ совершили марш в районы проведения тактических учений
17:00 18.02.2020
РФ визнала загрозою ситуацію з питною водою в Криму, але відмовилася профінансувати будівництво комунікацій – джерело
16:40 18.02.2020
Катували електрошокером і били: силовики Путіна в Криму влаштували жорстоку розправу над підлітком
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд