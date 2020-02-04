В Республике Дагестан морские пехотинцы Каспийской флотилии провели двустороннее ротное тактическое учение (РТУ) с боевой стрельбой.

Морпехи КФл в течение текущей недели в составе ротных тактических групп выполнили задачи по высадке морского десанта на необорудованный участок побережья способом «корабль-берег» с использованием новейших бронетранспортеров БТР-82А, захвату командного пункта условного противника с занятием обороны, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также морпехи отработали подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья с отражением высадки отряда морского десанта «противника», проведением контратак и восстановлением оборонительной линии.

По итогам учения военнослужащие выполнили учебно-боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С12 «Сани», артиллерийского вооружения, новейших бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

РТУ проводятся в целях проверки боевой готовности подразделений морской пехоты КФл, совершенствования боевой слаженности при подготовке и ведении наступления и действий в обороне.

В учении приняли участие более 1000 военнослужащих морской пехоты, было задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Учения завершились совершением марша подразделений в пункты постоянной дислокации.

Снайперские пары полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) принимают участие во втором отборочном этапе конкурса «Снайперский рубеж». Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020) в Краснодарском крае на полигоне Молькино.

В ходе соревнований военнослужащим предстоит выполнить упражнения по приведению оружия к бою, ориентированию и передвижению на незнакомой местности. Преодолеть дистанцию в 1 км с препятствиями, такими как стена, рукоход, ров, заграждения из колючей проволоки, переноска тяжелых ящиков с боеприпасами. Провести разведку целей и определить дальность до них на дистанциях от 500 до 1300 м в различных погодных условиях, как днем, так и ночью.

Также на огневых рубежах команде снайперов КФл предстоит продемонстрировать свои навыки корректирования огня с применением приборов наблюдения и прицеливания, стрельбы из пистолета Макарова и снайперских винтовок СВД и СВД-С, корректирование огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Завершающим этапом конкурса станет трёхкилометровый марш-бросок и поражение мишеней на предельно дальних расстояниях.

Конкурс «Снайперский рубеж» пройдет с 17 по 21 февраля.

Так же, экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) провели в Астраханской области учение по борьбе за живучесть.

На территории корабельного соединения КФл, в месте стоянки, военнослужащие аварийно-спасательных групп (АСГ) отработали действия по ликвидации очага возгорания на кораблях и судах обеспечения, а также устранению поступления забортной воды и восстановлению пробитого корпуса.

Замыслом учения по борьбе за живучесть корабля было предусмотрено выполнение задач по двум сценариям – устранению пробоины ниже ватерлинии и ликвидации очага возгорания в одном из отсеков корабля.

Учение корабельных АСГ проходило как в светлое, так и в темное время суток, каждый член экипажа был проверен командованием на знание своих функциональных обязанностей по действиям в аварийных ситуациях и умений выполнения практических действий по ликвидации аварийных ситуаций на борту корабля.

Экипажи также отработали тренировочные мероприятия в сложных метеоусловиях, им было необходимо устранить пробоины с одновременным тушением очага возгорания в условиях сильной штормовой качки, максимально приближенным к реальным.

В учении были задействованы аварийные партии надводных кораблей и судов обеспечения флотилии, дислоцирующихся в Астраханской области.