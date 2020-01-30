США вирішили не призначати "другого Волкера" – експосол
|21:01 17.02.2020
|Украина
Сполучені Штати Америки, найімовірніше, не будуть призначати спеціального представника з питань Донбасу.
Про це заявив у інтерв'ю "Радіо НВ" колишній посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє OBOZREVATEL.
"Наскільки я знаю, Білий дім вирішив не шукати заміну (ексспецпредставникові Вашингтона з питань України Курту Волкеру), не буде нового надзвичайного посла саме для цієї справи – не щодо України, а з питань Донбасу", – повідомив дипломат.
Він зазначив, що наразі Україну в Державному департаменті представляють виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з міжнародних відносин із Європою та Євразією Філіп Рікер, а також його заступник Джордж Кент.
Нагадаємо, за підсумками візиту держсекретаря США Майка Помпео в Україну наприкінці січня президент Володимир Зеленський висловив надію, що Сполучені Штати братимуть активнішу участь у врегулюванні війни на Донбасі та призначать нового спецпредставника з питань деокупації Криму й Донбасу.
Раніше посаду спецпредставника Державного департаменту США з питань України обіймав Курт Волкер.
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