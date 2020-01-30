Американський дипломат відкинув можливість скорочення обсягу військової допомоги Україні

20:21 17.02.2020   Украина

Колишній посол США в Києві Джон Гербст заявив, що він не очікує скорочення обсягу американської військової допомоги Україні.

В інтерв'ю НВ він зазначив, що в Конгресі США все ще зберігається двопартійна підтримка України.

«Підхід [президента США Дональда Трампа] - зменшити американську допомогу іноземним державам. Але ми бачимо (і неодноразово) сильну підтримку України в Конгресі як з боку демократів, так і від республіканців. І тому я не очікую зменшення американської допомоги Україні», — повідомив Гербст.

Нагадаємо, за даними світових ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір запропонувати Конгресу скоротити розмір американської допомоги в 2021 році для потреб інших держав на 21%.

Одним з пунктів звинувачень в межах справи про імпічмент американського президента було перевищення повноважень через рішення про замороження виплати військової допомоги Україні. На початку лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

У грудні 2019-го Сенат схвалив оборонний бюджет на 2020-й фінансовий рік, який передбачає виділення додаткових $734,3 млн на заходи щодо стримування Росії у військовій сфері. Для потреб України в американському оборонному бюджеті на 2020 рік закладено $300 млн.

 



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