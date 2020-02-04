Затриманих ФСБ українських рибалок повинні відпустити після закінчення терміну арешту — голова ДПСУ
|20:01 17.02.2020
|Крым
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко очікує, що окупаційна влада Криму відпустить затриманих українських рибалок після завершення 10-денного адміністративного арешту.
Про це пише НВ.
На даний момент вони перебувають в слідчому ізоляторі на території тимчасово окупованого Криму — в Керчі.
«Вчора так званий суд Російської Федерації притягнув їх до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на 10 діб. Після цього вони в установленому порядку повинні бути повернуті на територію України», — повідомив він.
Дейнеко наголосив, що немає підстав стверджувати, що українці займалися незаконним виловом камбали, що їм інкримінує російська сторона.
За його словами, затримане росіянами судно зберігалося з порушеннями, поза встановлених пунктів базування, в зв’язку з чим власник буде притягнутий до адміністративної відповідальності.
«Це незначний штраф, в зв’язку з лояльністю нашого законодавства, не більш 170 грн», — зазначив голова ДПСУ.
15 лютого співробітники російської ФСБ в окупованому Криму захопили в Азовському морі маломірне судно з чотирма громадянами України.
Захоплені рибалки є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області. Імена затриманих, ймовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов.
У ФСБ заявили, що українські рибалки визнали факт незаконного вилову риби. Їх заарештували на 10 діб.
Ще на цю тему:
Денісова вимагає від Москалькової надати офіційні дані про затриманих Росією українців
Джемилев: Пока продолжается оккупации Крыма, никаких ослаблений блокады быть не может
Росія досі офіційно не повідомила про затримання українських рибалок
Зеленський: Ми не можемо зупинятися, допоки українців утримують на непідконтрольних територіях Донбасу, в Криму та Росії
ФСБ в оккупированном Крыму задержала бойца украинского нацбатальона
"Це неможливо": Сенцов зробив сумну заяву про повернення Криму
У Зеленського стежать за ситуацією із захопленням ФСБ українських рибалок в Азовському морі
ФСБ затримала в Азовському морі українських рибалок: що з ними буде?
Морські загрози 2020 (15) - Моніторингова група інформує: затримано в Азовському морі катером ФСБ рибацьке судно
Морські загрози 2020 (14) - ФСБ затримала в Азовському морі судно з українськими рибалками