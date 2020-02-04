Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко очікує, що окупаційна влада Криму відпустить затриманих українських рибалок після завершення 10-денного адміністративного арешту.

Про це пише НВ.

На даний момент вони перебувають в слідчому ізоляторі на території тимчасово окупованого Криму — в Керчі.

«Вчора так званий суд Російської Федерації притягнув їх до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на 10 діб. Після цього вони в установленому порядку повинні бути повернуті на територію України», — повідомив він.

Дейнеко наголосив, що немає підстав стверджувати, що українці займалися незаконним виловом камбали, що їм інкримінує російська сторона.

За його словами, затримане росіянами судно зберігалося з порушеннями, поза встановлених пунктів базування, в зв’язку з чим власник буде притягнутий до адміністративної відповідальності.

«Це незначний штраф, в зв’язку з лояльністю нашого законодавства, не більш 170 грн», — зазначив голова ДПСУ.

15 лютого співробітники російської ФСБ в окупованому Криму захопили в Азовському морі маломірне судно з чотирма громадянами України.

Захоплені рибалки є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області. Імена затриманих, ймовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов.

У ФСБ заявили, що українські рибалки визнали факт незаконного вилову риби. Їх заарештували на 10 діб.