ФГИ планирует приватизацию трех госстивидоров
|19:41 17.02.2020
|Украина
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует приватизировать единые имущественные комплексы ГП «Скадовский морской торговый порт», ГП «Морской торговый порт «Усть-Дунайск» и ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт».
Об этом сообщила пресс-служба ФГИ, передают Порты Украины.
«Решение по двум портам приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту «Белгород-Днестровский» совместно с Министерством инфраструктуры готовим документацию, в ближайшее время также будет соответствующее решение», — указала пресс-служба.
Три указанных госстивидора являются убыточными. «Им даже не хватает денег на полную выплату заработной платы работникам. Поэтому наша задача — найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное — работников портов», — добавила пресс-служба.
Ранее о намерении приватизировать три упомянутых госстивидора заявлял министр инфраструктуры Владислав Криклий. «На концессию туда маловероятно кто‑то зайдет: они сильно убыточные, им не хватает денег на фонд заработной платы», — говорил министр в одном из интервью в феврале.
ФГИ принял решение о приватизации единых имущественных комплексов ГП «Скадовский морской торговый порт» и ГП «Морской торговый порт «Усть-Дунайск» приказами от 3 декабря 2019 года.
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