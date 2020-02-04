Правоохоронці відкрили провадження за фактом затримання ФСБ учасника кримськотатарського добробату

19:21 17.02.2020   Крым

Поліція Криму відкрила провадження за фактом затримання російською ФСБ учасника кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Н. Челебіджихана Нарімана Межмедінова.

Як повідомляє у Facebook поліція Криму, слідчими дії окупаційної влади кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, передає УНІАН

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура АР Крим.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 17 лютого, російські ЗМІ з посиланням на прес-службу російської ФСБ повідомили, що в окупованому Криму затримали та заарештували Нарімана Межмедінова, який є учасником кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана.

Проти нього порушили кримінальну справу за фактом нібито участі в діяльності «незаконного збройного формування», що діє на території іноземної держави з метою, яка суперечить інтересам Російської Федерації (ч. 2 ст. 208 КК РФ).

За даними «УФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополю», підозрюваний у серпні 2016 року виїхав на територію України, де вступив до лав очолюваного Ленуром Іслямовим кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Н. Челебіджихана.

Потім він повернувся до Криму, але, «маючи реальну можливість добровільно припинити свою участь в НВФ, не звернувся до правоохоронних органів із заявою про це, тим самим продовживши свою злочинну діяльність щодо участі в батальйоні».

Підконтрольний Кремлю «Київський районний суд» Сімферополя заарештував кримського татарина.

 



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