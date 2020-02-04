Денісова вимагає від Москалькової надати офіційні дані про затриманих Росією українців

19:01 17.02.2020   Крым

Російська Федерація продовжує незаконно утримувати українців на тимчасово окупованій території Кримського півострова, не надаючи при цьому офіційних відомостей до уповноважених органів України, заявляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"4 лютого 2020 року рішенням "Киевского районного суда" був незаконно заарештований кримський татарин Нариман Межмединов. Про це затримання стало відомо лише сьогодні з повідомлення "прес-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю". 15 лютого 2020 року "пограничное управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации" затримало в Азовському морі судно з громадянами України на борту. Офіційні повідомлення щодо підтвердження анкетних даних та процесуального статусу також відсутні", - написала Денісова на сторінці у Facebook у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У зв'язку з цим Денісова звертається до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні дані про затриманих громадян України, зокрема їхні повні анкетні дані, підстави затримання та процесуальний статус.

Також український омбудсмен вимагає перевірити дотримання прав затриманих українців на належне утримання, справедливий суд і захист.

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо чергових фактів затримання країною-агресором громадян України та не допустити порушення їх основоположних прав і свобод", - йдеться в повідомленні.



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