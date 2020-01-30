Держдума РФ може 10 березня розглянути в другому читанні президентський проект про поправку до Конституції.

Про це повідомив спікер нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Друге читання, швидше за все, ми зможемо призначити на 10 березня”, — сказав він журналістам за підсумками Ради Думи в понеділок.

“До другого (березня) ми приймаємо поправки і паралельно їх вивчаємо, а з другого до десятого є ще додатковий час для того, щоб знову з експертами, юристами обговорити поправки, які надійшли, і вже десятого не виключено, що ми можемо вийти на розгляд законопроекту в другому читанні”, — уточнив він. Володін зазначив, що це питання буде додатково обговорюватися на Раді Думи після надходження в палату останньої поправки.

Держдума 23 січня одноголосно прийняла в першому читанні внесений президентом РФ Володимиром Путіним законопроект про поправку до Конституції. Документ передбачає в тому числі розширення повноважень парламенту, Конституційного суду РФ, заборону вищим посадовим особам мати посвідку на проживання в інших країнах, обмеження кількості президентських термінів, пріоритет Основного закону над міжнародними угодами і посилення соціальних зобов’язань держави. Також законопроект президента передбачає проведення загальноросійського голосування щодо закону про поправку до Конституції РФ. Спочатку друге читання планувалося на 11 лютого, проте в зв’язку з великою кількістю пропозицій, що надходять щодо його уточнення і доповнення термін збору поправок був продовжений до 14 лютого, а потім до 2 березня.

Додамо, Путін висловив власне бачення проведення референдуму щодо Конституції РФ.