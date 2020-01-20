Влада Одеси більше не очікує, що судновласник прибере з пляжної зони до початку курортного сезону аварійний танкер Delfi, який сів на мілину під час шторму в листопаді 2019 року, і прийняла рішення обгородити його буйками та встановити цілодобову охорону.

Про це заявив 17 лютого на апаратній нараді в міськраді директор департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перед курортним сезоном працівники водолазної служби здійснять обстеження підводної зони довкола судна, а потім з допомогою буїв виставлять огорожу. На пляжі "Дельфін" буде встановлено додатковий цілодобовий пост охорони, а для патрулювання небезпечної ділянки моря буде виділено плавзасіб та пальне", - зазначив Кузнєцов.

За його словами, щомісячна оплата охоронців, рятувальників та закупівля пального обходитиметься міськбюджету майже в 100 тисяч гривень.

У свою чергу, віцемер Одеси Андрій Котляр уточнив, що судновласник не поспішає прибирати аварійний танкер з мілини. Скоріш за все капітану порту доведеться задіяти для ліквідації наслідків аварії фахівців відповідного підрозділу.

"Тендерні процедури на виконання послуг буде запущено після 31 березня", - додав Котляр.

Як повідомлялося, 31 січня капітанія Одеського порту встановила двомісячний граничний термін підняття танкера Delfi, що сів на мілину біля одеського пляжу.

За словами першого заступника голови Одеської ОДА В’ячеслава Овечкіна, у разі, якщо власник судна не розпочне роботи, Адміністрація морських портів України здійснить примусову евакуацію судна. Наразі існують два варіанти: відбуксирувати танкер чи розрізати його на частини. Перший варіант більш швидкий, безпечний та екологічний.

У порту наголосили, що у разі буксирування строк евакуації танкера становитиме 45 днів, а у разі розрізання судна на частини - до 120 днів.

Відповідний науково-дослідний інститут розробляє план дій щодо зняття судна з мілини.

22 листопада 2019 року танкера-буксирувальник Delfi під час шторму зірвало з якоря та знесло в напрямку одеського пляжу "Дельфін", де він сів на мілину.

За даними ЗМІ, справжнім власником танкера Delfi, є колишній депутат Миколаївської обласної ради від Партії регіонів.