Стало відоме ім'я кримчанина, арештованого ФСБ за участь у "кримськотатарському батальйоні"
|18:01 17.02.2020
|Крым
Затриманим в окупованому Криму співробітниками ФСБ кримчанином, підозрюваним в участі у батальйоні імені Челебіджихана, виявився 55-річний Наріман Межмедінов.
Про це в Facebook повідомляє Укрінформ.
"4 лютого 2020 року рішенням Київського районного суду в особі судді Діденка Д.А. був заарештований 55-річний житель Чорноморського району Межмедінов Наріман. Органами попереднього розслідування чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2.ст.208 КК РФ", - йдеться у повідомленні.
За даними "Кримської солідарності", Межмедінова затримали 3 лютого 2020 року. 4 лютого 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Тепер 55-річному кримському татарину загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Дата наступного судового засідання поки що невідома.
Раніше в понеділок стало відомо, що співробітники ФСБ РФ затримали в Криму жителя Чорноморського району, підозрюваного в участі в незаконному збройному формуванні - батальйоні імені Н. Челебіджихана.
У російській спецслужбі стверджують, що підозрюваний влітку в 2016 році виїхав на материкову Україну, де вступив до лав згаданого батальйону, а повернувшись до окупованого Криму, "не звернувся в правоохоронні органи із заявою про це, тим самим продовживши свою злочинну діяльність, тобто участь у батальйоні".
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