На даний час 54,4% українців розглядають Росію як державу-агресора, що загрожує існуванню України як держави, і з якою не слід підтримувати жодних відносин.

Про це свідчать результати соцопитування щодо соціально-політичної ситуації в країні, проведеного центром “Социс” з 1 по 10 лютого 2020 року, повідомляє УНІАН.

При цьому, 30,9% опитаних розглядають Росію як звичайну сусідську державу, з якою необхідно підтримувати звичайні добросусідські стосунки, як і з усіма іншими країнами.

Лише 8,6% розглядають Росію як дружню та братню країну, з якою необхідно розвивати теплі та дружні стосунки. 5,7% не відповіли на питання. 0,5% - дали інші варіанти відповіді.

Дослідження було проведено методом стандартизованого інтерв’ю „face-to-face” з використанням планшетів за місцем постійного проживання респондентів. Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років), тип поселення (місто/село) та поділ на регіони.

Загалом було опитано 2000 респондентів; Статистична похибка дослідження: +/– 2,1% (з імовірністю 0,95).

Нагадаємо, в березні минулого року повідомлялось, що за даними спільного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та російської недержавної дослідницької організації “Левада-центр”, понад половина українців добре ставляться до Росії.



