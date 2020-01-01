Лише 8,6% українців розглядають Росію як дружню та братню країну

17:41 17.02.2020   Украина

На даний час 54,4% українців розглядають Росію як державу-агресора, що загрожує існуванню України як держави, і з якою не слід підтримувати жодних відносин.

 Про це свідчать результати соцопитування щодо соціально-політичної ситуації в країні, проведеного центром “Социс” з 1 по 10 лютого 2020 року, повідомляє  УНІАН

При цьому, 30,9% опитаних розглядають Росію як звичайну сусідську державу, з якою необхідно підтримувати звичайні добросусідські стосунки, як і з усіма іншими країнами. 

Лише 8,6% розглядають Росію як дружню та братню країну, з якою необхідно розвивати теплі та дружні стосунки. 5,7% не відповіли на питання. 0,5% - дали інші варіанти відповіді. 

Дослідження було проведено методом стандартизованого інтерв’ю „face-to-face” з використанням планшетів за місцем постійного проживання респондентів.  Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років), тип поселення (місто/село) та поділ на регіони.

Загалом було опитано 2000 респондентів; Статистична похибка дослідження: +/– 2,1% (з імовірністю 0,95).

Нагадаємо, в березні минулого року повідомлялось, що за даними спільного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та російської недержавної дослідницької організації “Левада-центр”, понад половина українців добре ставляться до Росії.


 



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