Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) уволила Александра Щипцова с должности начальника Государственного учреждения (ГУ) «Госгидрография».

«Прекратить полномочия Щипцова Александра Александровича на должности начальника ГУ «Госгидрография», уволив его 14 февраля 2020 года согласно пункту 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины», — говорится в приказе ведомства, передают Порты Украины.

«К сожалению, по необъяснимым причинам запущен процесс смены руководства, что ставит под угрозу развитие и эффективность навигационно-гидрографического обеспечения безопасности судоходства. Обращаюсь к Офису Президента Украины, премьер-министру Алексею Гончаруку, министру инфраструктуры Владиславу Криклию, Комитету Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры с просьбой правильно оценить ситуацию и принять взвешенные решения в интересах Украины», — написал Щипцов в Facebook.

«Хочу извиниться перед нашими партнерами, коллегами и специалистами морской отрасли за то, что наши совместные проекты мы вынуждены поставить на паузу. Потому что впереди, видимо, будет долгий процесс отстаивания интересов «Госгидрографии», коллектива и защиту моих прав как руководителя», — отметил Щипцов.

Александр Щипцов занимал должность начальника ГУ «Госгидрография» с мая 2019 года, исполнял обязанности начальника госучреждения — с апреля 2018 года.

ГУ «Госгидрография» — научно-производственный комплекс, специализирующийся на научно-технической деятельности в сфере навигации, гидрографии и океанографии, обеспечивает выполнение международных обязательств Украины по навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания.