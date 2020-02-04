Кабінет Міністрів України, в рамках реалізації цілей щодо набуття членства України в Організації Північноатлантичного договору, планує реалізувати низку заходів, зокрема, впровадити 219 нормативних документів НАТО.

Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт Програми діяльності уряду за 2019 рік.

Так, уряд планує впровадити низку заходів, спрямованих на прийняття НАТО позитивного рішення щодо приєднання України до Програми посилених можливостей НАТО, зокрема, впровадження 219 нормативних документів НАТО.

Окрім того, планується приведення процесу розроблення річних національних програм під егідою комісії "Україна – НАТО", моніторинг та оцінка їх виконання до міжнародних стандартів стратегічного планування.

Також у звіті зазначається, що у подальшому має відбутися взаємодія з парламентом у процесі підготовки та проведення в Україні весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО.

Відповідно до звіту уряду, заплановано проведення, за підтримки посольства США та офісу оборонного співробітництва, протягом 2020 року низки семінарів із розбудови системи стійкості, спрямованих на розроблення концепції створення Національної системи стійкості.

Окрім того, планується проведення у місті Одеса 6–9 жовтня 2020 року спільних з НАТО командноштабних навчань "Непорушна стійкість – 2020" з протидії гібридним загрозам критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, у Верховній раді України почали підготовку до проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, що відбудеться у Києві.