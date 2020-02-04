Джемилев: Пока продолжается оккупации Крыма, никаких ослаблений блокады быть не может

16:21 17.02.2020   Крым

Пока продолжается российская оккупация Крыма, никаких послаблений блокады быть не может.

Об этом лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил в эфире телеканала «Прямий», сообщает ATR.

«Пока идет оккупация, любых послаблений в вопросе торговли и блокады никаких не должно быть... Во-первых, в соответствии с Женевской конвенцией 49-го года о статусе оккупированных территорий, о социальном и правовом положении — это забота страны-оккупанта, но никак не той страны, чью территорию они оккупировали. Поэтому они должны обеспечить и водой, и электричеством, и продовольствием. Это Российская Федерация должна обеспечить. Наша задача — создать оккупанту максимальные трудности, чтобы содержание этого захваченного полуострова обошлось им дороже», — рассказал он .

Джемилев напомнил, что вода, которая идем в Крым из Украины, в основном используется на технические нужды.

«Поэтому говорить о том, что жители остались без воды и не могут пить — это неправильно. Вот эта вода, которая идет из Днепра, она идет на обработку сельского хозяйства, а сейчас в большой степени идет на нужды военных баз, которых большое количество расплодилось на территории Крымского полуострова. И под видом того, что мы, мол, хотим, чтобы граждане пользовались водой, облегчать жизнь этим военным на территории Крыма — это просто абсурдно», — подчеркнул Джемилев.

Он отметил, что никаких послаблений в блокаде быть не должно.

«Действительные граждане Украины, которые сохраняют верность своей стране, они сами говорят: ни в коем случае никаких послаблений не должно быть. Потому что будущего у жителей Крыма, граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, в условиях оккупации и в составе Российской Федерации нет никаких перспектив. Поэтому нужно делать все для того, чтобы как можно быстрее освободить территорию от оккупантов», — заявил Джемилев.

Ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал о подготовке к международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», анонсированной на 2 мая 2020 года.

 



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