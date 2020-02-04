Українські рибалки, захоплені російськими окупантами в Азовському морі, почуваються нормально, їм надається юридична допомога, а жителі Керчі приносять їм в ізолятор їжу.

Про це Крим.Реалії повідомляє з посиланням на народного депутата від партії "Слуга народу" Павла Мельника, передає Укрінформ.

"Вони (українські рибалки - ред.) нормально почуваються, у нормальному стані. Плюс до всього, ми займаємося юридичною підтримкою і кваліфікованою допомогою. Ми зустрічалися з їх рідними. Вони підписали всі звернення", - розповів Мельник.

Як стверджує депутат, українські рибалки вийшли в море без документів.

"Вони були без документів всі. Батько капітана корабля Максима Терехова вже поїхав до Керчі, повіз всі документи хлопцям", - повідомив депутат.

Як повідомлялося, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ захопили в Азовському морі 4-х українських рибалок, які проживають в с. Райнівка Приморського району Запорізької області. 15 лютого Керченський міський "суд" заарештував їх на 10 діб "за незаконний вилов риби".

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 і 278 Кримінального кодексу України.