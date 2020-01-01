Лавров: я сказав Столтенбергу, що НАТО немає жодного стосунку до України

15:41 17.02.2020   Россия

Росія відмовляється обговорювати питання України у форматі Ради Росія-НАТО.

Про це на брифінгу 17 лютого заявив міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, повідомляє "Європейська правда".

"Наші натівські колеги, генеральний секретар Єнс Столтенберг, коли вони заявляють про те, що вони відкриті до діалогу з Росією, вони лукавлять. Вони відкриті до діалогу, який вони розуміють як висунення претензій Росії, зокрема щодо України. Жодного разу Рада Росія-НАТО, яку вони активно пропагандують зараз, не збиралася без ультимативної спроби нав'язати нам розгляд українських проблем у цьому форматі", - заявив він.

"Я, до речі, про це згадав зараз Столтенбергу, коли ми зустрічались у Мюнхені, що НАТО немає жодного стосунку до України. Ми ведемо діалог з тими західними країнами, які опікуються питаннями українського врегулювання, зокрема учасниками нормандського формату, Францією і Німеччиною", - додав Лавров.

За його словами, НАТО "може лише ускладнювати українські проблеми", постійно заклинаючи про те, що НАТО чекає Україну з відкритими обіймами у своїх лавах".



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