У понеділок, 17 лютого, минає 40 днів з моменту трагічної загибелі пасажирів та екіпажу літака МАУ рейсу PS752, що був збитий поблизу Тегерана. Авіакомпанія МАУ спільно з аеропортом «Бориспіль» вирішила цього дня відкрити на території летовища сквер пам’яті жертвам авіакатастрофи, встановивши на місці скверу і меморіалу пам’ятний камінь – між терміналом D і VIP-терміналом.

Радіо Свобода вело пряму трансляцію з місця події

На церемонію закладення скверу запрошені рідні та близькі загиблих українців, представники влади і громадських організацій, посли і представники дипломатичних місій Канади, Ірану, Швеції, Великої Британії, Німеччини та Афганістану – країн, що також втратили в катастрофі своїх громадян.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Світова спільнота, зокрема й Україна, говорять про значні недоліки в розслідуванні збиття українського літака, яке веде Іран. Однією з найгучніших проблем є нездатність Ірану самостійно розшифрувати дані з пошкоджених бортових самописців літака і водночас його категорична відмова, висловлена після низки вагань, видати «чорні скриньки» для розшифрування в Україну чи в якусь іншу державу, які мають такі можливості.