Оккупанты Севастополя определились, когда сдадут "социально важные объекты" и во сколько обойдется их строительство
|15:01 17.02.2020
|Крым
Оккупанты Севастополя утвердили сроки и стоимость объектов, которые осуществляются в городе в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития аннексированного Крымского полуострова до 2022 года.
Соответствующее "постановление" опубликовано на сайте "исполнительной власти" оккупированного Севастополя, передают Примечания.
Согласно этому "документу",
сохранение комплекса Максимова Дача завершат в 2021 году, на работы потратят 604,38 миллиона рублей;
строительство и реконструкцию региональной автодороги Севастополь — порт Камышовая бухта завершат в 2020 году, это обойдется в 433,72 миллиона рублей;
севастопольские участки федеральной трассы «Таврида» закончат в 2021 году, на них выделят 12 миллиардов 565 миллионов рублей;
строительство и реконструкция региональной дороги Севастополь — порт Камышовая бухта — Казачья бухта закончат в 2022 году, на это израсходуют 3 миллиарда 454 миллиона рублей.
Строительство канализационных очистных сооружений будет завершено в 2022 году, на работы потратят 4 миллиарда 737 миллионов рублей.
Парк и мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя 1941-1942» на мысе Хрустальный построят в 2022 году, создание этих объектов оценили в 1 миллиард 401 миллион рублей.
Строительство индустриального парка Севастополя закончат в 2022 году, на него выделили 1 миллиард 395 миллионов рублей.
Яхтенная марина, будет готова в 2022 году, ее стоимость — 6 миллиардов 962 миллиона рублей.
Вторая очередь реконструкции и благоустройства парка Победы обойдется бюджету в 403 миллиона рублей, работы должны быть завершены в этом году.
Новый онкоцентр в Севастополе должны сдать в 2022 году, на него власти выделили 3 миллиарда 496 миллионов рублей.
Больница скорой медпомощи будет сдана в 2022 году, ее строительство оценили в 7 миллиардов 293 миллиона рублей.
Новую инфекционную больницу на 200 коек возведут в 2021 году, на нее потратят 2 миллиарда 557 миллионов рублей.
Крытый каток в районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе будет готов в 2021 году и обойдется в 1 миллиард 142 миллиона рублей.
Психоневрологический диспансер построят в 2022 году, на него нужны 1 миллиард 566 миллионов рублей.
Новый театр юного зрителя обойдется в 510 миллионов рублей и будет возведен в 2022 году.
Абсолютное большинство денег на эти и десятки других объектов будет выделено из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными между Минэкономразвития России и оккупированным Севастополем.
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