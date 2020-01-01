Заступник голови парламенту Молдови Міхай Попшой жорстко розкритикував ставлення президента Молдови Ігоря Додона до акредитованих у Кишиневі послів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Минулого тижня Додон заявив, що щонайменше три-чотири посли країн Європейського Союзу, акредитовані в Республіці Молдова, дезінформували владу в Брюсселі та намагалися заблокувати деякі поточні проєкти, підтримувані ЄС. Більш того, дипломати "ходили у різні установи і казали, що вони не повинні давати гроші уряду". Глава держави також заявив, що деякі посли, акредитовані в Молдові, сприятимуть інтересам партій PAS та PDA.

"Те, що посли симпатизують або грають в гру, - це серйозна образа послів", - каже Попшой. "Посли, як і громадяни Республіки Молдова, знають програму зради національних інтересів, яку пропагує Додон, кремлівську програму. Велика різниця полягає в тому, що посли просувають порядок денний своїх країн. А Додон, на відміну від них, просуває інтереси іншої країни, з позиції президента", - сказав депутат PAS.

Він додав, що хоче пояснити це питання доступною Додону мовою, "до якої він нас трохи призвичаїв".

"Я хочу закінчити думкою, яка буде зрозумілою Додону. Пане президенте, поганому Додону "посли" заважають", - підсумував Попшой.