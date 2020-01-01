Туреччина перекинула в Сирію 150 вантажівок з БТР, танками і САУ
|14:21 17.02.2020
|Турция
Командування збройних сил Туреччини продовжує перекидання військ і військової техніки в район спостережних пунктів на північному заході Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Чергова колона зі 150 фур, завантажених самохідними артилерійськими установками, танками і бронетранспортерами прибула в район Рейханли турецької провінції Хатай на кордоні з Сирією.
Сюди ж прибули вантажівки з боєприпасами. Колона рушила до кордону з метою перекидання на північний захід Сирії.
За останні тижні в Ідлібі було вбито 13 турецьких солдатів, що викликало удари Анкари у відповідь.
Президент Таїп Ердоган вимагав від Росії переглянути співпрацю з режимом Башара Асада, проте 16 лютого сили Асада за підтримки Москви взяли під контроль район Великого Алеппо після того, як останні бойовики, що залишилися, втекли на захід останньою відкритою дорогою.
З розміщенням російських військових на шосе Алеппо-Дамаск, малоймовірно, що турецька армія атакує позиції сирійської армії де-небудь уздовж проїжджої частини.
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