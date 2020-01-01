Командування збройних сил Туреччини продовжує перекидання військ і військової техніки в район спостережних пунктів на північному заході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Чергова колона зі 150 фур, завантажених самохідними артилерійськими установками, танками і бронетранспортерами прибула в район Рейханли турецької провінції Хатай на кордоні з Сирією.

Сюди ж прибули вантажівки з боєприпасами. Колона рушила до кордону з метою перекидання на північний захід Сирії.

За останні тижні в Ідлібі було вбито 13 турецьких солдатів, що викликало удари Анкари у відповідь.

Президент Таїп Ердоган вимагав від Росії переглянути співпрацю з режимом Башара Асада, проте 16 лютого сили Асада за підтримки Москви взяли під контроль район Великого Алеппо після того, як останні бойовики, що залишилися, втекли на захід останньою відкритою дорогою.

З розміщенням російських військових на шосе Алеппо-Дамаск, малоймовірно, що турецька армія атакує позиції сирійської армії де-небудь уздовж проїжджої частини.