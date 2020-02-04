Російська сторона досі не надала інформації щодо затримання ФСБ РФ українського судна в Азовському морі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Досі офіційної інформації про затримання судна з українцями від російської сторони не надходило", - сказав речник.

Він повідомив, що цим питанням також займається МЗС України.

Демченко припустив, що скоріш за все, плавзасіб з українцями вийшов у море поза місцем його постійного базування. Демченко наголосив, що складність полягає в тому, що Азовське море є внутрішніми водами між двома країнами.

15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, як стверджується, без документів, що засвідчують їхні особи. В ФСБ заявили, що українські рибалки нібито займалися незаконним виловом риби.

Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

Останнім часом Чорне й Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.