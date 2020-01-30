Россия продолжит поддерживать армию Сирии в борьбе с террористами, активизировавшимися в провинции Идлиб.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Коммерсантъ.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, осудивший в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поддержку РФ сирийского правительства.

«Российские вооруженные силы, российские советники продолжают поддерживать вооруженные силы Сирии в борьбе с террористами. Мы по-прежнему сожалеем, что эти террористы активизировали свою деятельность из Идлиб»,— сказал пресс-секретарь журналистам.

Напомним, в ходе разговора господин Трамп осудил поддержку Россией «преступлений режима Асада» и выразил негативное мнение по поводу иностранного военного вмешательства в дела Ливии. Президент США отметил, что иностранное военное вмешательство в дела Ливии приведет только к ухудшению ситуации.

Ранее господин Эрдоган обвинил Россию в управлении конфликтом в Ливии. Он сделал вывод на основе фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» «ЧВК Вагнера». Президент Турции также обвинил Россию в гибели мирных жителей на территории сирийского Идлиба.