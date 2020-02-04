ИрАэро намерена рейсами в оккупированный Крым компенсировать закрытое китайское направление

13:21 17.02.2020   Крым

Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) летом начнет летать в оккупированный Симферополь из 8 городов России - Брянска, Москвы ("Домодедово"), Кирова, Курска, Оренбурга, Пензы, Уфы и Челябинска.

Рейсы будут выполняться на SSJ-100 с конца мая до начала октября, , сообщается на сайте перевозчика, передает Интерфакс.

Из Курска, Кирова, Челябинска и Уфы "ИрАэро" будет летать в оккупированный Крым один раз в неделю, из Брянска, Оренбурга, Пензы - два, из Москвы - три раза в неделю. Рейсы не являются субсидируемыми.

Ранее сообщалось, что "ИрАэро" летала в Китай из Иркутска: в Харбин 3 раза в неделю, в Маньчжурию 2 раза в неделю.

"ИрАэро" в 2018-2019 годах эксплуатировала на китайском направлении три Boeing-777-200, на которых до этого летала "ВИМ-Авиа". В конце 2019 года - начале 2020 года "ИрАэро" вернула эти лайнеры лизингодателю (его название не уточнялось), завершив таким образом свою китайскую чартерную программу.



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