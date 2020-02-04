Оккупанты отработали вывод бомбардировщиков из-под удара условного противника
|13:01 17.02.2020
|Крым
Экипажи самолетов Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота РФ провели тренировку по выводу сил из-под удара условного противника.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулев в понедельник, передает Интерфакс.
Шесть самолетов Су-24М в ходе учения передислоцировались с аэродромов постоянного базирования в оккупированном Крыму на запасные аэродромы, "расположенные на территории субъектов Российской Федерации в границах Южного военного округа".
Мероприятие прошло в рамках подготовки к летно-тактическим учениям Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота России.
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